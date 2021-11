Sochaux : l’usine Stellantis assemble le millionième Peugeot 3008

« Cinq ans après son lancement, la Peugeot 3008, un des best-sellers de la marque célèbre déjà son millionième exemplaire, sorti des lignes de l’usine de Sochaux », informe la direction de l’usine Stellantis de Sochaux, dans un communiqué de presse. C’est une Peugeot 3008 Hybride qui a été produite. « C’est un succès phénoménal », apprécie le groupe automobile. La 2e génération de ce modèle, créé en 2009, a été lancée en 2016. La 3e génération est attendue en 2023, alors que l’actuelle génération a été restylée il y a un an. La première génération n’avait pas dépassé la barre symbolique du million d’exemplaires. « Fabriquée en Europe et en Chine, elle a commencé par séduire les experts avant même de se déployer sur les marchés, puisqu‘elle a reçu soixante-seize prix dans le Monde, dont le prestigieux Car of the Year obtenu en 2017 », détaille Stellantis dans sa communiqué. Dans l’Hexagone, le 3008 « est leader de son segment depuis son premier mois de commercialisation ». En Europe, le véhicule occupe la deuxième place des SUV en 2021. « Elle s’arroge aussi de solides positions en Europe du Sud, où elle est première au Portugal, 2ème en Italie et en Espagne », ajoute Stellantis.