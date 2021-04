Soutenez Le Trois et réduisez vos impôts

Quant à l’éducation aux médias, nous voulons en faire une spécificité du site, car cela colle à 100 % à notre état d’esprit : nous aimons comprendre et faire comprendre. Alors nous avons envie de présenter le métier de journaliste, d’expliquer la fabrique de l’information, de sensibiliser aux problématiques des fake news et du complotisme et de témoigner sur les enjeux de la liberté d’expression. Nous voulons aussi reconstruire un lien avec nos concitoyens. Nous sommes ainsi en lien avec le Clemi (centre pour l’éducation aux médias et à l’information), structure interne à l’Éducation nationale, qui nous a déjà fait confiance pour intervenir au lycée Condorcet à Belfort, au lycée technologique de Bavilliers, au collège Rouget-de-Lisle de Lons-le-Saunier et au collège de Saint-Hyppolite. Nous avons également construit des projets avec l’école de la 2e Chance et avec Le Moloco, en intervenant aux collèges d’Étupes et d’Hérimoncourt pour des projets de chroniques musicales. Au premier semestre 2021, près de 150 heures sont programmées. Depuis le 1er janvier, plus de 150 jeunes ont participé à l’un de nos ateliers.

Pour la publicité, nous avons noué depuis janvier un partenariat avec l’agence Teradelis, à Montbéliard, qui assure la régie publicitaire du site. Elle démarche les annonceurs, leur propose des campagnes publicitaires sur notre site (www.letrois.info), des publi-reportages photos ou vidéo et des plans médias.

Pour les annonces légales, Le Trois est habilité depuis le 1er janvier par la préfecture du Territoire de Belfort. Les experts-comptables, les notaires, les avocats, les collectivités locales sont donc invités à publier leurs annonces sur Le Trois, soit directement via la page dédiée du site, soit via les plateformes spécialisées : Medialex, infoslegales.fr… Vous pouvez soutenir notre projet en publiant sur Le Trois vos annonces légales.