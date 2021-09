Sochaux : les syndicats s’insurgent des plannings de l’automne de l’usine Stellantis

Lors du comité social et économique (CSE) de fin de mois, la direction de l’usine Stellantis de Sochaux a annoncé que tous les samedis d’octobre et de novembre seront travaillés. Elle a également annoncé que les jours fériés du mois de novembre le seront aussi. En fonction de l’approvisionnement des semi-conducteurs précise un porte-parole de l’usine. Une décision qui a fait réagir la CGT. « Cette annonce est scandaleuse et prouve encore une fois que la direction impose l’ultra flexibilité pour les salariés et démontre tout le manque de considération des salariés, par une direction pensant juste remplir les tiroirs caisses sans penser aux femmes et aux hommes qui font les richesses de Stellantis », déplore Jérôme Boussard, secrétaire général de la CGT à Sochaux.

Il poursuit : « De plus, ces annonces arrivent, quelques semaines après avoir mis à la porte plus de 650 intérimaires et de les avoir replongés dans la précarité [avec] l’arrêt de l’équipe de nuit. S’ils affichent autant de jours de travail en plus cela prouve bien que du travail il y en a et que les fins de missions intérimaires et l’arrêt de l’équipe de nuit étaient totalement injustifiées. […] Le travail à la carte doit s’arrêter, nous avons des vies privées et nous ne sommes pas flexible à souhait. »