Sochaux : l’équipe de nuit de l’usine Stellantis reconstituée après trois mois d’arrêt

Le 3 septembre, l’usine Stellantis de Sochaux suspendait l’équipe de nuit de la ligne des Peugeot 3008 et 5008. Conséquence de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, la ligne était suspendue jusqu’à nouvel ordre: jusqu’à ce qu’une meilleure situation en termes d’approvisionnement advienne.

Cela semble être chose faite. La direction vient d’annoncer la reconstitution de l’équipe de nuit pour le 6 décembre. La nouvelle équipe reprendra la production des 3008 et des 5008, mais aussi la production des Opel Grandland qui avait été transférée le 1er octobre d’Eisenach vers Sochaux.

« Compte tenu de l’important portefeuille de commandes des Peugeot 3008 et 5008 et Opel Grandland, nous sommes en mesure d’annoncer le redémarrage de l’équipe de nuit le 6 décembre », annonce la direction. Eric Peultier, du syndicat Force Ouvrière s’en réjouit dans un message partagé : « C’est une bonne nouvelle. FO a demandé à la direction qu’elle tienne ses engagements à savoir le retour des salariés qui étaient dans cette équipe en septembre. » Une dynamique que la direction confirme, en s’engageant à réembaucher les intérimaires dont le contrat s’était terminé en septembre.

Mais pour l’UNSA, la direction doit aller plus loin. Dans un communiqué, le syndicat explique : « La direction n’a pas voulu s’engager pour les salariés en CDI qui ont été déclassés lors de l’arrêt du système 1 (qui fabriquait la 308) et de la suspension de l’équipe de nuit. » Avant de poursuivre : « L’UNSA a demandé à la direction d’élargir les incitations au départ prévues dans le plan social à tous les salariés. Le but est de permettre à ceux qui restent de retrouver un poste à leur niveau. »