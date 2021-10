Stellantis : la fermeture de l’usine d’Eisenach ne signe pas le retour d’une équipe de nuit à Sochaux

Jérôme Boussard, délégué du syndicat des cégétistes ne trouve pas de point positif quant à cette fermeture du côté de leurs voisins allemands. « Si le groupe Stellantis est capable de fermer trois mois en Allemagne, ça pourrait être la même chose de notre côté un jour. On pense à nos amis allemands. On a des liens très étroits avec Eisenach, ce sont les copains qui se retrouvent au chômage partiel », déplore Jérôme Boussard. « D’autres solutions étaient possibles. Un lissage aurait été une solution pour que chaque usine ait du travail », renchérit-il.

Benoit Vernier, délégué syndical de la CFDT semble plus positif quant à la densité de travail qu’amène cette fermeture : « On pense aux collègues, on sait ce que c’est. De notre côté, on va avoir un volume de fabrication plus important. Ca redonne du travail chez nous. C’est plutôt positif, mais nous allons devoir faire beaucoup d’heures supplémentaires. Sans parler des week-ends. » Il poursuit : « Cette fermeture, ça laisse à réfléchir. L’arbitrage est compliqué et il y a un équilibre social à respecter. Ce qui nous est favorable à un moment pourra nous être défavorable d’ici quelque temps. » Eric Peultier, délégué syndical Force Ouvrière (FO) demeure lui aussi inquiet : « C’est une crise sans précédent. Je n’ai jamais connu ça, c’est du jamais-vu. Ça fait peur pour l’emploi. D’un côté, ça permettra de limiter l’activité partielle chez nous, mais attention au sur-boulot. »