Quel bilan un an après la création de Stellantis ?

Si industriellement, la fusion convainc, socialement, c’est plus nuancé. Cette transformation ne se fait pas sans heurts. « Ça tangue », relève Éric Peultier. La nouvelle structuration n’est pas encore prête et la volonté de supprimer un niveau hiérarchique pose de nombreuses questions, autour des compétences, des nouvelles missions et des qualifications de chaque métier. Cela pose aussi des questions d’évolution de carrière. « Ce sont des centaines d’ouvriers professionnels, d’agents de maîtrise et de cadres qui vont être déclassés ou invités à chercher du travail ailleurs », interpelle François Guillerey, de l’Unsa.

« La performance économique doit se faire en poursuivant et en renforçant la performance sociale ainsi que le partage des richesses », rappelle la CFE-CGC. Sur cet aspect social, Benoit Vernier, de la CFDT, regrette « la perte de proximité des prises de décisions ». On ne sait pas trop d’où elles viennent. Forcément, le dialogue social en prend un coup estime-t-il. « Même si le développement international est nécessaire pour la pérennité du groupe, l’ensemble des rapprochements et fusion devra lever les interrogations sur les conséquences sociales et l’impact sur l’emploi dans les prochains mois et années », prévient également Laurent Oechsel. On l’a vu à Sochaux, les effectifs se contractent fortement ces dernières années. Et lors des derniers mois, marqués par l’arrêt de la production de la Peugeot 308 et la pénurie de semi-conducteurs, c’est encore plus notable.