Sochaux : l’une des plus grandes fermes solaires en ombrières installée à Stellantis

La ferme solaire compte 63 648 modules photovoltaïques, installés sur des ombrières, capable de générer une puissance de 29 méga-watt crête (MWc), la puissance maximale que peut produire l’installation en une heure. Par an, la ferme peut produire 32 millions de kWh, soit la consommation annuelle de 13 300 habitants, l’équivalent des populations cumulées de Sochaux, Exincourt, Vieux-Charmont et Étupes (13 507 habitants), les 4 communes concernées par ce projet. Selon Engie Green, le concepteur et l’exploitant de cette ferme solaire, cet équipement permet d’éviter l’émission de 1 000 tonnes de CO2 par an et dans 8 ans, la production aura permis de compenser le bilan carbone généré par l’installation.