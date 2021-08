Belchamp : Stellantis va rénover sa chambre aéroclimatique

Quelques années auparavant, les équipes de Stellantis partaient encore tester les véhicules en Norvège ou dans le sud de l’Espagne pour mettre les prototypes à l’épreuve. La chambre aéroclimatique remplace ces missions : « Il y a 15 ans, on effectuait 5 à 10 missions par an en envoyant des équipes de 15 voire 20 personnes. Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. Il peut arriver qu’on en fasse une pour une vérification précise une fois, mais c’est tout », explique Xavier Savignac, patron de la recherche et du développement dans l’Est. Moins de coût et surtout, moins de pollution, argue le patron de la recherche et du développement. Et en parlant de pollution, la rénovation de la chambre permettra de tester les voitures électriques, car Stellantis s’engage à produire des véhicules moins polluants. La rénovation permettra d’approfondir les tests des véhicules électriques « pour tester le refroidissement et le niveau de chauffe de grosses batteries nommées super chargeur dans des conditions extrêmes », explique Xavier Savignac. Le but : pouvoir développer des véhicules moins polluants, réduire l’impact CO², tout en s’assurant que les véhicules pourront résister aussi bien au grand froid, qu’aux fortes chaleurs : « On a l’ambition de réduire notre empreinte carbone globale tout en couvrant l’ensemble de la planète avec nos véhicules, peu importe les conditions climatiques », explique-t-il.