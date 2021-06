Purple alternative surface retenue par le fonds Maugis

Cinq entreprises n’ont finalement pas été retenues par le comité de gestion du fonds Maugis lors de sa rencontre. Les responsables du fonds ne communiquent pas sur l’identité des entreprises, ni sur les raisons. De sources concordantes, ce sont les entreprises Lisi (pour son centre de formation des cadres), Mauboussin, Wamar, Siedouds et REM Isoconex. Par déduction, l’entreprise Gaussin, qui avait été sélectionnée en janvier mais ne fait plus partie aujourd’hui des dossiers à l’étude, n’a pas non plus été retenue par le comité. Les raisons d’un non-accompagnement sont multiples. Pour certaines entreprises, les projets sont déjà financés et le fonds n’apporte pas un levier supplémentaire. Pour d’autres, le projet est encore trop au début de son histoire. Pour d’autres, encore, des financements ont déjà été accordés. En tout cas, « ce n’est pas une critique sur la nature des projets », rassure Benjamin Raillard. Les allers-retours sont très nombreux pour étudier la faisabilité, l’innovation et la capacité à créer des emplois. Comme le rappelle Guy Maugis, le but de ce fonds est aussi de « créer des emplois qui ne se feraient pas sans le fonds ou sécuriser leur création ». En plus de l’analyse technique, le comité de gestion s’appuie sur l’expérience de trois industriels : Bernard Streit, ancien président-directeur général de Delfingen, la note « locale » ; Martine Viallet, du ministère du budget et des comptes publics ; et Ulrike Steinhorst, administratrice de Valéo et ancienne d’EDF et d’EADS.