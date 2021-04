La start up belfortaine Ananké va bénéficier du « fonds Maugis »

50% du « fonds Maugis », soit 25 millions d’euros, ont été fléchés pour soutenir des entreprises qui ont présenté des projets de développement et de création d’emploi. 710 emplois pourraient être créées par les entreprises retenues à ce jour, chiffre qui restent à être confirmer dans les faits, mais qui représentent 70% de l’effectif ciblé, soit 1000 emplois créés, pour compenser ceux promis par GE et non créés. Il faut relever cependant que le projet de McPhy représente une grosse partie des 50% attribués, mais que l’entreprise n’a pas encore confirmé son implantation à Belfort, qui conditionne l’aide accordée.

Le dernier lauréat est la start-up Belfortaine Ananké, qui développe un concept de récupération de la « chaleur fatale », autrement dit la chaleur non exploitée et perdue dans les process industriels. Ses quatre créateurs ont déposé un brevet en 2015 et ont créé l’entreprise en 2017. La technologie qu’ils ont mise au point permet de récupérer cette chaleur dans l’air ambiant, grâce à un Moteur à Apport de Chaleur Externe (MACE) développé en collaboration avec la société Assystem, dans laquelle ils ont travaillé, et le laboratoire Femto-ST/CNRS installé à Belfort.

Les gestionnaires du fonds Maugis ont estimé que l’entreprise était à un carrefour de son développement commercial et ont choisi d’accompagner son développement dans la durée, en fonction de la création des 50 emplois envisagés. L’aide sera donc débloquée en quatre temps successifs, sur quatre ans, en fonction de la concrétisation des créations d’emploi. L’entreprise envisage effectivement 12 à 14 créations d’emplois par an sur quatre ans.

Deux autres dossiers ont été examinés lors de la dernière réunion du comité de gestion, vendredi 9 avril. L’un a été définitivement écarté, l’autre a fait l’objet de demandes de compléments. Un quatrième dossier sera réexaminé ultérieurement, car la « prise de décision a été plus difficile », selon Benjamin Raillard, de Solution Fiducie, en charge de la gestion du fonds.