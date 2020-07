Pays de Montbéliard Agglomération : les élections virent au pugilat

Lundi, les cinq vice-présidents issus de la gauche – Damien Charlet (Audincourt), Magali Duvernois (Exincourt), Renaud Fouché (Audincourt), Henri-Francis Dufour (Vieux-Charmont) et Sophie Radreau (Bavans) – répondent. Au téléphone, Magali Duvernois confirme l’existence « d’un pacte républicain » entre Charles Demouge et Martial Bourquin. Et assume. « Les 28 voix de Martial Bourquin ont évité́ un blocage de l’agglomération et [ils] sont partis sur un accord de gouvernance : ni plus ; ni moins », explique le groupe dans une déclaration à la presse. Les élus veulent surtout se justifier. Ils ne font pas confiance à Nicolas Pacquot. « Comment peut-on concevoir nous, élus de gauche, accorder notre confiance à un homme qui en plein confinement, alors que les violences intrafamiliales ont augmenté́, alors que les CCAS de nos communes ont été submergés de demandes dû à une recrudescence de la pauvreté, se permet des attaques publiques d’une rare violence contre les plus pauvres d’entre nous ? dénoncent-ils, avant de noter : L’accord de gouvernance a empêché́ l’arrivée à la tête de l’agglomération d’un aventurier aux propos populistes. » Populiste. Le mot est lâché. Ils lui reprochent aussi de reprendre le vocabulaire du Rassemblement national (RN) en invoquant « l’erpès », pour souligner l’association LR-PS.

Le groupe embraie sur la proximité du maire d’Étouvans avec La République en Marche (LREM). Si Nicolas Pacquot continue d’affirmer être sans étiquette, il a aussi reçu le soutien des deux députés marcheurs ces derniers jours, Frédéric Barbier et Denis Sommer (lire plus loin). Damien Charlet, Magali Duvernois, Renaud Fouché, Henri-Francis Dufour et Sophie Radreau vont plus loin et rappellent que Nicolas Pacquot a été suppléant de Valère Nedey (Les Républicains) aux législatives de 2017. Ironie de l’histoire, samedi, Nicolas Pacquot a présenté la candidature de Nadine Mercier contre celle de Valère Nedey ; elle a été élue.