On a testé le H2 Racing Truck de Gaussin qui a participé au Dakar

Le deuxième canal de déploiement de ces technologies ciblé par Gaussin est le développement via des licences ; c’est par exemple ce qu’il vient de faire avec Nexport, en Australie et Nouvelle-Zélande. À Héricourt on imagine, on monte les prototypes et on assemble les pré-séries puis on confie la fabrication aux pays acheteurs. Si Gaussin a bien une usine d’assemblage à Saint-Valliers (Saône-et-Loire), la stratégie est clairement tournée vers la vente de licences. L’industriel a déjà signé une douzaine de licences dans le monde et en vise une quarantaine d’ici 2 ans (lire notre article).

Si Gaussin s’appuie sur les flottes captives, il n’en est pas moins fermé aux autres marchés. Il travaille celui des poids lourds routiers, pour lesquels il a repensé l’approche, en créant le skateboard (lire notre article), là encore pour mettre en avant la modularité. Et le H2 Racing Truck est la tête de pont de la gamme de cinq modèles, attendue d’ici 2023 et dessinée par Pininfarina. Les performances enregistrées par le H2 Racing trucks lors du Dakar a suscité la curiosité, que doit renforcer ce tour du monde.

Lors de cette première expérience au Dakar, « le camion a été expérimenté dans des conditions extrêmement difficiles », rappelle Jean-Claude Bailly. Pendant un an, une centaine de personnes a travaillé pour rendre réelle cette idée, qui en avait surpris plus d’un, en 2021, lorsqu’elle avait été avancée. Aujourd’hui, tout un travail va être mené pour optimiser le camion, notamment sur le poids ou encore son centre de gravité. L’objectif, l’aligner en compétition lors du Dakar 2023. « On va essayer », sourit le vice-président. Un défi de plus pour l’industriel, qui roule à ce carburant. « Notre vision, c’est de travailler tout de suite sur le monde de demain », résume Jean-Claude Bailly.