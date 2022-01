Héricourt : Gaussin enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 30 %

Sur les 41 millions d’euros de chiffre d’affaires générés directement par Gaussin, la partie Logistique pèse 9,9 millions d’euros en 2021 (24,1 % du chiffre d’affaires des activités directes de Gaussin) ; elle a plus que doublé entre 2020 et 2021. Au mois de mars, l’entreprise a présenté le « zero-emission yard automation », un tracteur autonome, à hydrogène, équipé d’un bras robotisé, destiné aux acteurs de la logistique et du e-commerce. Gaussin a aussi vendu 18 ATM (automotive trailer mover) pour déplacer les semi-remorques sur les sites logistiques, totalement électriques, pour Michelin, Leroy Merlin, Decathlon ou Renault.

L’activité portuaire génère 3,2 millions de chiffre d’affaires (7,8 %), en recul par rapport à 2020 (- 44,3 %). Le groupe a livré des véhicules en Nouvelle-Zélande et au Qatar. Si l’activité est en recul, 2021 a quand même été l’année où le groupe a enregistré une commande historique pour l’APM 75 T (à retrouver ici). « Gaussin a reçu une commande ferme de CIT Abidjan, terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, pour 36 tracteurs électriques APM® 75T HE, 24 Powerpacks et 6 stations de charge 36 voies », détaille Gaussin. Cette commande s’élève à 9,9 millions d’euros.

Les résultats du groupe sont également portés par la dynamique de Metalliance, entreprise achetée à l’été 2020. Le chiffre d’affaires de cette entité s’élève à 27,3 millions d’euros, contre 10,3 en 2020 (+ 163,83 %). 16 engins mobiles souterrains ont notamment été commandés en 2021 en Grande-Bretagne, pour construire la section sud du projet High speed 2 en Grande-Bretagne.

Le carnet de commandes de Gaussin, au 31 décembre 2021, s’établissait à 77,1 millions d’euros, en hausse de 13,6 % par rapport à décembre 2020. 45 % de l’activité concerne des commandes dans le secteur de la logistique et 32 % des produits de Metalliance. Cette hausse « ouvre des perspectives très prometteuses », observe le communiqué de presse de l’entreprise. « Son avance dans le domaine des technologies électriques et à hydrogène lui permet d’émerger comme un acteur innovant de la mobilité propre et intelligente au niveau global », indique-t-il.

Gaussin a lancé à l’automne 2021 deux lignes d’assemblage à Saint-Valliers (Saône-et-Loire), à côté de son usine Metalliance, pour construire les véhicules ATM (logistique) et APM (portuaire).