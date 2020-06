Muncipales 2020 : les résultats du second tour dans le nord Franche-Comté

A partir de 20h ce dimanche soir, nous publierons ici les résultat du second tour des élections municipales 2020. Pour les communes de plus de 1000 habitants, vous pourrez les découvrir dans les infographies ci-dessous, classées par ordre alphabétique.

Nous avons choisi de montrer les résultats en nombre de voix plutôt qu’en pourcentages. Au niveau communal, le nombre de bulletins déposés dans l’urne est souvent plus parlant qu’un pourcentage. Dans chaque tableau, le deuxième onglet vous permet de retrouver, toujours en voix, le résultat du premier tour.

Pour les quelques communes de moins de 1000 habitants dont les conseils municipaux n’ont pas été totalement élus le 15 mars (Couthenans en Haute-Saône, Lagrange et Auxelles-Haut dans le Territoire de Belfort par exemple), nous publierons les noms des élus aussitôt qu’ils nous seront communiqués.

En fin de page, vous pourrez découvrir les résultats de la ville de Besançon où l’affrontement entre le candidat de la majorité présidentielle et la liste écolo-union de la gauche polarise l’attention.