Les dossiers présélectionnés par le comité Maugis relèvent très souvent de la transition écologique, à l’instar de ceux qui ont été définitivement sélectionnés (H2Sys, Isthy, Faurecia). Voici un aperçu, (par ordre alphabétique) des huit projets qui seront soumis début mars au comité de gestion du fonds pour décision définitive.

Ananké est une start up belfortaine créé en 2017. Elle détient un brevet déposé en 2015 pour un moteur destiné à récupérer la « chaleur fatale », autrement dit la chaleur non exploitée et perdue dans le process industriel.

Avions Mauboussin est aussi une start up belfortaine, installée au Techn’hom. Elle développe un avion qui décolle et atterrit en 100 mètres., sans bruit, ni émission de CO2, grâce, notamment, à l’hydrogène.

Couturier est une entreprise d’usinage et de mécanique de précision qui propose un projet de système de centrifugation pour le domaine du médical.

Energiestro, entreprise installée à Châteaudun, « développe depuis plusieurs années la technologie du « volant de stockage d’énergie », dans le but de réduire le coût du stockage trop élevé des batteries, et ainsi augmenter la pénétration des énergies renouvelables »(selon le site de l’entreprise). Cette entreprise pourrait installer un site dans le Territoire de Belfort.

Gaussin Manugistique, installé à Héricourt, diffuse des véhicules pour la manutention et la logistique dans le secteur aéroportuaire et les opérateurs du secteur de la logistique. L’entreprise a présenté cet automne une gamme électrique et hydrogène.

Lisi, installé à Grandvillars, emploie environ 12500 salariés à travers le monde. Le projet présenté porte sur son projet de centre de formation pour les cadres à Grandvillars.

McPhy est un fabricant et un concepteur d’équipements de production et de distribution d’hydrogène zéro-carbone, dont le siège social est situé dans la Drôme. Son projet est de créer une usine de fabrication d’électrolyseurs à hydrogène verte, qui pourrait voir le jour dans le Territoire de Belfort (d’autres sites sont candidats en France).

Purple Alternative Surface a pour projet de récupérer des déchets plastiques pour transformer en revêtement routier.