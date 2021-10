Le collectif Reconstruire formule 10 propositions pour rebâtir l’industrie française

1) Utiliser tous les moyens légaux en vigueur ou déjà existants, fiscaux et juridiques pour combattre les délocalisations sauvages, protéger les fleurons industriels stratégiques, notamment en poursuivant devant les tribunaux les responsables qui sacrifient l’intérêt général au profit d’intérêts particuliers.

2) Promouvoir les acteurs économiques socialement responsables en introduisant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les arbitrages pour les attributions d’aides ou de subventions publiques.

3) Créer un programme décliné régionalement d’intelligence économique intégrant des représentants des salariés des différentes filières, des universitaires, des citoyens motivés ou experts, pour prendre en compte une stratégie industrielle capable de protéger, développer et créer les acteurs industriels en harmonie avec l’histoire et la géographie des territoires.

4) Intégrer des représentants des salariés et d’associations dans la définition des axes stratégiques des aides publiques et des garanties en terme d’investissements et d’emplois, puis dans la phase de contrôle dans les entreprises du respect des engagements contreparties aux aides publiques.

5) Anticiper les évolutions des marchés et des répercussions sur l’emploi par filière industrielle, par la construction d’activités de diversifications et par l’adaptation de l’offre de formations en conséquence.

6) Créer un programme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des régions pour identifier les métiers, les compétences en recul, en tension, pour définir une politique de reconversion et de formations continues reconversion et de formations continues adaptées aux bassins d’emplois.

7) Créer des fonds régionaux pour la prise de participation dans le développement et la création de nouveaux acteurs industriels de la transition énergétique pour les énergies décarbonées.

8) Créer un autre fonds alimenté par l’épargne citoyenne et garanti par l’État, dans le but de soutenir et développer l’industrie locale et la libérer ainsi d’une financiarisation dévastatrice pour les territoires.

9) Imposer que les centres de décisions des entreprises soient locaux et lutter contre l’évasion fiscale qui appauvrit les entreprises, les salariés et les ressources des territoires.

10) Promouvoir les carrières et emplois des filières industrielles par notamment l’organisation de visites d’entreprises proches et la création d’une journée de l’industrie au collège et au lycée.