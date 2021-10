Anaïs Voy-Gillis : « On ne relocalise pas pour relocaliser »

Le poids de l’industrie n’a eu de cesse de reculer en France ces dernières décennies. Et dans une proportion plus importante que ses voisins. Selon l’OCDE, la part de l’industrie dans le PIB français est passé de 25 % en 1970 à 21 % en 1990, à 18,8 % en 2000 et à 13,2 % en 2020. En Allemagne, elle recule également, mais son poids reste plus important. Il était de 31 % en 1990 (il n’y a pas de données avant, l’Allemagne étant divisée entre RDA et RFA), de 25,5 % en 2000 et de 23,4 % aujourd’hui. Cette part est de 24,7 % en Italie en 1990, de 22,2 % en 2000 et de 19,5 % en 2020. « L’Allemagne et l’Italie ont gardé une culture industrielle forte », observe la jeune femme.

Autre donnée intéressante, le poids des délocalisations des entreprises françaises. « France Stratégie considère que l’emploi des filiales industrielles à l’étranger des groupes français correspond à 62 % de l’emploi dans le secteur industriel en France, contre 52 % au Royaume-Uni, 38 % en Allemagne et 10 % en Espagne », précise-t-elle. Toutefois, il serait erroné de considérer les délocalisations comme la seule raison expliquant le déclin industriel français. Il résulte « de choix d’entreprises », mais aussi « de choix politiques », d’un problème « de soutien bancaire » et d’un recul de « la culture industrielle » liste la spécialiste.

Du côté des entreprises, on observe quand même un triple sous-investissement. Le premier concerne l’innovation et la recherche & développement. Ensuite, on note un manque d’investissements dans l’outil productif, vieillissant et ne répondant plus forcément aux évolutions de la demande, à la nature et à la qualité de l’innovation constate la géographe. Enfin, l’investissement dans la formation et les compétences a marqué le pas. Ce sont autant d’éléments qui participent à ce recul.

Dans ce déclin, une éclaircie apparaît. « Depuis 2016, on a vu une tendance à avoir un solde positif de l’emploi industriel », constate Anaïs Voy-Gillis. Des données sur lesquelles communique abondamment le Gouvernement. Mais ce n’est ni forcément dans le même secteur, ni forcément dans la même région. « La dynamique de l’emploi industriel n’est pas toujours dans les territoires les plus désindustrialisés », observe la consultante. Le solde est toujours négatif dans l’est, contrairement à l’ouest, tiré par l’aéronautique et le naval (tableau ci-dessus).