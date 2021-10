Belfort : un forum national pour reconstruire une industrie française souveraine

Reconstruire, c’est un collectif singulier. Il est façonné autour de syndicalistes de General Electric, Alcatel et Technip. Les trois entités ont en commun d’avoir été de prestigieuses industries françaises avant d’être vendues à des acteurs étrangers. À ces représentants s’ajoutent des experts comme Christian Harbulot, directeur de l’école de guerre économique, des acteurs du made in France comme Charles Huet, fondateur de La Carte française, mais aussi des lanceurs d’alerte comme Maxime Renahy, qui bosse sur les questions d’évasion fiscales. « Ce sont des gens qui croient en l’industrie française », résume Alexis Sesmat, délégué syndical Sud Industrie, dans l’entité turbines à gaz de General Electric.

Si la crise sanitaire a mis en avant la capacité de réaction des Français, elle a aussi mis le doigts sur les carences de son industrie et sa dépendance. « L’industrie, c’est le poumon malade de la France », estime Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC, à General Electric, qui rappelle la destruction des emplois industriels en France en 30 ans. La Fondation Ifrap, qui s’appuie sur des données de l’Insee, estime que le secteur industriel français est passé de 4,5 millions d’emplois salariés en 1989 à 3,1 en 2017, selon l’Insee. La part de l’industrie dans l’ensemble de la valeur ajoutée des branches d’activité a aussi fortement reculé, atteignant 13,2 % en 2020 contre 25 % en 1974. Et Philippe Petitcolin de glisser également que des fleurons industriels ont été financés par les commandes publiques et qu’ils sont aujourd’hui passés sous pavillon étranger.

Pour le collectif, cette situation dramatique de l’industrie française a une cause bien identifiée : « C’est l’abandon, par le politique, de l’industrie », résume Alexis Sesmat. Philippe Petitcolin rappelle que cette politique industrielle s’inscrit « dans un contexte de guerre économique », dont Alstom fut un exemple criant. Et de rappeler : « Au lieu de préserver ses fleurons, la France a vendu à la découpe », tance-t-il. Avec ce forum, le collectif veut justement interpeller les futurs candidats à l’élection présidentielle, mais surtout les obliger à se positionner sur cette question industrielle, en formulant des propositions concrètes ; ils pourront s’exprimer à la tribune s’ils le souhaitent, en fin de matinée. Les principaux partis politiques ont marqué « un intérêt » pour le forum. Prendront-ils la balle au bond ?