Charles Huet : « La Carte française fait découvrir le made in France et donne un coup de pouce budgétaire »

Il s’astreint lui-même à ce qu’il prône pour les autres. C’est mon combat moral. Quelqu’un qui me dit que [cette question] le soucie et « y’a qu’à » ou « faut qu’on », qu’il faut voter pour lui, lui donner un blanc-seing et qui de pied en cap est habillé en made in China… Cette contradiction me pose un problème. Depuis 10 ans, je consomme à 90 % du made In France, sauf pour mon téléphone et mon ordinateur. C’est possible et je l’ai fait avec moins que le revenu médian français, parce que je me paie au Smic.

Ensuite, sur le prix, ce n’est pas toujours vrai. Sur l’alimentaire et le cosmétique, le made in France n’est pas plus cher que les concurrents. Nous avons des secteurs puissants, profonds et présents sur tous les niveaux de gamme… DOP, c’est le shampoing le moins cher du marché et il est fabriqué à Rambouillet et fait vivre 120 familles dans le sud des Yvelines. En revanche, c’est tendanciellement vrai sur la mode et l’ameublement. Après, ce sont des arbitrages. Un budget, ce sont des quantités multipliées par des prix. Si tu veux acheter des produits avec un prix unitaire plus élevé, tu réduis les quantités. J’ouvre mon placard de t-shirts, polos ou chemises ; je n’ai pas besoin d’en acheter tous les 6 mois. Cela invite aussi à sortir de la lobotomie, à reprendre la main sur ta consommation : « Je ne vais pas être dans une consommation impulsive et je vais consommer un peu moins. »

Enfin, il y a des distributeurs de pouvoir d’achat. L’État distribue des primes de Noël, des allocations de rentrée scolaire. Aujourd’hui, elles vont être utilisées à 80 % pour des produits, malheureusement, importés. Ce serait pas mal de les distribuer en made in France. Les CSE offre 2 milliards d’euros. Et toi tu peux offrir du pouvoir d’achat à tes proches en leur offrant La Carte française. Le but est d’adresser ce sujet prix avec La Carte française. Oui, c’est tendanciellement un peu plus cher [de consommer made in France] et les gens ne connaissent pas ces marques. Ayant des coûts plus élevés, elles font moins de marges. Elles n’ont pas des boutiques standardisées en centre-ville, ni de quoi payer des publicités à la télévision ou des égéries à l’international. Le but de La Carte française, c’est de faire découvrir les vraies marques made in France, de donner un coup de pouce budgétaire et de lever ce frein prix.