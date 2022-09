En juin 2017, Ian Boucard avait emporté de justesse, avec 279 voix d’avance, l’élection législative de la 1re circonscription du Territoire de Belfort. Christophe Grudler (MoDem / LREM) avait alors contesté le scrutin. L’élection avait été annulée par le conseil constitutionnel. Ian Boucard avait été reconnu coupable d’avoir distribué, entre les deux tours des législatives de juin 2017, 25 000 tracts faussement imputés au Front national (devenu depuis Rassemblement National) et à La France Insoumise. Ces tracts montés, imprimés et distribués par l’équipe de Ian Boucard et de son suppléant, le maire LR de Belfort Damien Meslot, appelaient à voter contre le candidat MoDem-LREM Christophe Grudler, en tête du premier tour. La notion de « fraude » n’avait pas été retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision (à retrouver ici) . « Cette manœuvre [était] de nature à avoir créé une confusion dans l’esprit d’une partie des électeurs et à avoir influé sur le résultat du scrutin », avaient estimé les sages, à l’automne 2017. Lors de la législative partielle, organisée en février 2018, Ian Boucard avait été élu. Mais la participation était en berne Elle était de 29,91 %, contre 44,15 % lors des élections de juin 2017. Après la condamnation par le juge des élections, l’affaire avait été portée devant la justice pénale. Ian Boucard était renvoyé devant le tribunal correctionnel (notre article) . L’enquête sur les tracts, confiée à l’antenne bisontine de la police judiciaire de Dijon, avait été instruite par le parquet de Belfort qui, pour la « sérénité des débats », avait sollicité et obtenu le dépaysement du dossier à Besançon. Cette enquête avait été lancée à la suite d’une plainte déposée par Christophe Grudler et la France insoumise. Ian Boucard était poursuivi pour « manoeuvres frauduleuses » et avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel. La première audience au tribunal correctionnelle de Besançon avait été programmée en juin 2019.