[Jardin] Nourrir les oiseaux en hiver

Nos emblématiques cigognes et les graciles hirondelles ont migré. Nos jardins et les parcs urbains ne sont pas pour autant déserts. Rouge-gorge, sittelle, pie, mésange bleue ou charbonnière, merle et le célèbre moineau occupent les lieux été comme hiver.

Le gel, la neige, un mauvais été sont autant de raisons qui amoindrissent la nourriture disponible pour ces petits oiseaux. Un geste, qui peut devenir capital pour eux, est de les nourrir. Mais pas avec n’importe quoi ni en se ruinant dans les rayons animaliers.

Le nourrissage se fait de novembre à mars, et plus l’hiver est rude, et plus nous devons y pourvoir. Et fabriquer soi-même les boules à graisse est d’une facilité enfantine. Le nourrissage s’arrête au printemps, quand l’oiseau redevient insectivore pour sa période de reproduction.