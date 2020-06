General Electric : un accord se précise sans délocalisation

Aujourd’hui, la CFE-CGC et Sud Industrie ont proposé de faire le tour des ateliers pour soumettre directement le projet de mercredi dernier aux ouvriers. Une manière de convaincre la direction que les ouvriers étaient d’accord, même si la CGT ne signait pas. « Très majoritairement, les salariés sont prêts à faire des efforts et à signer cet accord », confie Philippe Petitcolin, de la CFE-CGC, joint par téléphone. Sud Industrie et la CFE-CGC ont donc écrit une nouvelle proposition, sur la base de celle de la semaine dernière, avec la conservation d’un volant de 33 000 heures à Belfort et Bourogne. Des modifications du projet ont été faites à la marge. « La direction vient de nous renvoyer un projet d’accord à signer vendredi, confie en début de soirée Philippe Petitcolin. Elle reprend en grandes partie nos propositions d’évolution. »