General Electric demande à ses fournisseurs de baisser leurs prix de 20%

Le géant américain n’oublie pas d’associer les fournisseurs, en utilisant le « nous » et en précisant que ces actions sont « cruciales » pour « traverser » cette période difficile. Mais « on accompagne ce message d’une menace claire, sortir du panel en cas de non-acceptation de cette injonction », regrette encore Louis Deroin. Et General Electric, d’écrire dans une formule sibylline : « Nous voulons maintenir des relations solides avec les entreprises qui travaillent avec nous pour relever ces défis. » Et les autres ? « Là où c’est grave, analyse cette source syndicale sollicitée pour comprendre ce document, c’est qu’une entreprise dépend aussi de ses fournisseurs. À trop jouer, on peut aussi perdre notre sécurité d’approvisionnement. »

Louis Deroin craint finalement « une externalisation » des activités belfortaines « sous prétexte » du contexte sanitaire. Ce qui serait un nouveau coup dur. Depuis un an, Belfort subit un plan social. La crise sanitaire a aussi ajouté son lot de tensions.

Sollicité par l’AFP, le groupe a indiqué qu’il ne commentait pas ses relations avec ses fournisseurs.