General Electric : ces questions qui entourent le rachat de l’activité nucléaire par EDF

« La vision de la politique énergétique, on ne peut que la saluer », note Laurent Humbert, qui apprécie « ce chemin dessiné » où l’on parle « d’indépendance » et de « sobriété ». Mais aujourd’hui, il veut parler structuration de la future entité, investissements, marchés. « On ne sait rien sur les investissements », abonde Saïd Bersy, de la CGT. Il redoute aussi que la trésorerie, liée aux avances sur commandes, ne soit pas transférée : « Démarrer une aventure avec 0 trésorerie, c’est revenir en arrière. » Et de remarquer que ces grandes annonces sont surtout conditionnées « à un bulletin de vote au mois d’avril ». Grégory Pastor, secrétaire du comité de groupe Européen de General Electric, membre de la CGT, interpelle aussi « sur les coûts de remise à niveau » de l’outil de production, liés au faible investissement des dernières années.

De son côté, Patrice Pujol pointe l’enjeu n°1 « des compétences et des expertises ». « Il faut les conserver », insiste-t-il juste après l’allocution présidentielle, ce jeudi en fin d’après-midi. Et ces compétences ont fondu ces dernières années, comme Le Trois le présentait (lire notre article). Et Patrice Pujol le rappelle : l’enjeu n’est pas que sur la turbine Arabelle, qui trônait fièrement derrière Emmanuel Macron. Il y a aussi les alternateurs, l’ingénierie, l’intégration, le control command… « On parle d’ensemblier. » Patrice Pujol insiste aussi sur le fait que l’entité est actuellement « tout juste dimensionnée » pour faire face au carnet de commandes qui s’élève à 4,4 milliards d’euros. D’autres estiment déjà qu’ils ne sont pas assez. Les commandes induites par le lancement des 6 EPR 2 impliquent aussi « une montée en puissance » et un besoin de recrutements dans les années à venir. Emmanuel Macron l’a martelé ce jeudi : « Ce sont des filières d’avenir. »

Si l’on sécurise la filière nucléaire française pour l’avenir, ils sont plusieurs à estimer que cette opération encouragée par l’Élysée ne « règle pas le problème de fond ». Pour électrifier massivement et décarboner il faut aussi s’appuyer sur des compétences de réseau (Grid) et de conversion de puissance (Power conversion). Ces compétences ont été fortement affaiblies ces dernières années ; et elles resteront dans le giron General Electric. Elles sont pourtant clé pour garantir la décarbonation prônée par le chef de l’État ce jeudi à Belfort. « General Electric ne va rien dépenser alors qu’ils vont se séparer dans les années à venir », redoute Philippe Petitcolin, de la CFE-CGC. Grégory Pastor d’ajouter : « Pour travailler sur la transition énergétique, il faut avoir du temps et des acteurs publics. »

EDF rachète la partie nucléaire de General Electric. Mais le conglomérat américain, même s’il a annoncé sa disparition à terme, reste présent en France et en Europe. À Belfort, elle se matérialise notamment avec l’entité turbines à gaz, qui emploie plus de 1 300 salariés. Et la valorisation d’1,2 milliard d’euros de Geast, dans la vente, va-t-elle « profiter aux actionnaires ou va-t-on investir en Europe », questionne finalement Grégory Pastor.