GE : une production d’ailettes pour l’aviation en janvier 2021

« Nous passons de la culture de fabrication de l’énergie à la culture aéronautique, insiste notre source. C’est un changement de paradigme qui se traduit dans la rigueur, la qualité et la pratique. » Aujourd’hui, il faut donc s’adapter pour répondre aux exigences de cette industrie. La nécessaire certification des process à l’industrie aéronautique et les investissements lourds étaient initialement un frein à cette diversification, prônée par les syndicats CFE-CGC et Sud Industrie, alors que pointait justement à l’horizon la menace du plan social. Cette méfiance avait été relayée par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, en mars 2019, dans un courrier adressé au maire de Belfort, Damien Meslot. Au fur et à mesure du conflit social, ce dossier avait pris de l’épaisseur. Aujourd’hui, un premier pas est franchi. La diversification est envisagée et testée. Depuis septembre, des évaluations sont en cours. Un audit a même été mené fin novembre. En parallèle de la montée en charge de la production d’ailettes, le niveau de certification va monter au fur et à mesure des évaluations. La certification complète Nadcap, des procédés propres à l’aéronautique, doit intervenir en mars 2021, près de 18 mois après le lancement des audits et des démarches de certification.