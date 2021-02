F2J Japy et Gaussin, lauréats du fonds de modernisation de l’automobile et de l’aéronautique

Gaussin SA, installé à Héricourt, va également bénéficier de ce fonds lié à la relance pour un projet baptisé NewLine. L’entreprise a été retenue au titre de la modernisation, mais aussi de la décarbonation. Gaussin est une société d’engineering qui recherche, développe et assemble des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique, explique le dossier de presse du ministère (Gaussin a présenté cet automne sa nouvelle gamme hydrogène). Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l’intégration de tous types de batteries.

Le projet NewLine a pour objectif de moderniser les outils de production tout en permettant la diversification des sources d’énergie des véhicules produits, précise le dossier de presse. Il permettra notamment de produire en série des véhicules à hydrogène. Le projet vise aussi à moderniser la ligne de production des véhicules à batteries pour suivre l’évolution croissante de cette technologie et permettre d’accroître les volumes produits. Ces investissements permettront de conserver un avantage concurrentiel et de diminuer le temps de mise au point des prototypes avec pour objectif de pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement et plus facilement.