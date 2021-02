Belfort: Avions Mauboussin décroche une aide de 800 000 €

« Zéphyr est une propulsion hybride à hydrogène pour aéronefs interurbains et véhicules légers, précise un communiqué de presse d’Avions Mauboussin. Cette propulsion s’adapte en premier lieu sur les avions et drones proposées par Avions Mauboussin pour les secteurs civils, militaires et commerciaux. Le système hydrogène utilisant une partie thermique à haut rendement apporte un grand rayon d’action, tandis que le mode purement électrique supprime toute nuisance en zone urbaine ou émission en zone sensible, avec un poids des batteries maîtrisé. Zéphyr a pour but de créer la première chaîne de propulsion composée de deux éléments ne rejetant aucun élément nocif ; et pourrait ainsi moderniser les systèmes de propulsion de trois secteurs des transports : air, terre et mer. Zéphyr permet d’avoir tous les avantages sans les inconvénients : propulsion électrique, autonomie, légèreté (partie thermique beaucoup moins lourde que pile à combustible), robustesse et simplicité. »

Avions Mauboussin veut devenir un acteur mondial de premier plan de la mobilité décarbonée et offrir de nouvelles applications à la mobilité aérienne.