David Philot : « Nous sommes dans une zone de circulation active du virus »

« Puis-je aller faire mes courses ? » questionne d’emblée le rédacteur en chef de la station, Jonathan Landais, reprenant des inquiétudes entendues au téléphone et à l’antenne. « On peut tout à fait aller faire ses courses », approuve le préfet, qui invite « les organisations commerciales », à gérer les flux pour limiter la proximité et l’attente en caisse. Sur d’éventuelles pénuries, il affirme « qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir là-dessus ». Interrogé sur l’économie, David Philot a indiqué avoir activé une cellule de veille des entreprises avec ses homologues des finances publiques et avec la médiation de la Banque de France. Il a confirmé les délais accordés, pour les échéances de mars, sur les charges fiscales et sociales. Des mesures très fortes sur l’activité partielle sont prises (70 % du salaire brut pris en charge par l’État) ; une part qui devrait être augmentée prochainement, mais on attend une communication du ministre de l’Économie.

Certains auditeurs se sont étonnés que la patinoire soit ouverte, mais pas la piscine ou certains gymnases. Il a donc rappelé la mise en application, depuis vendredi soir, d’un arrêté (à retrouver ci-dessous) précisant : « Les rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes en milieu clos, de quelque nature que ce soit, sont interdits dans le Territoire de Belfort (également dans le Doubs et dans le pays d’Héricourt, NDLR) à compter de la date de publication de cet arrêté et jusqu’au mercredi 15 avril inclus. » À partir de samedi, tout doit se conformer à cet arrêté. Les commerces, bars ou encore les cinémas ne sont pas concernés par cette mesure. Tout comme les mariages ou les obsèques, pour lesquels on demande de limiter « le nombre de participants ». C’était justement la question d’André, habitant dans la région d’Héricourt, tout près du Territoire de Belfort. Il veut organiser une fête de famille dans une salle communale, début avril. Peut-il le faire ? « Sur le plan légal et juridique, cela peut se tenir », confirme le préfet, sans vouloir parler à la place de son homologue de Haute-Saône. Il invite surtout à respecter les gestes barrières. « Ce n’est pas le moment de faire la bise, surtout à votre grand-mère », glisse-t-il. Une remarque dans la lignée de l’expression de cette matinale : « Le bon sens. » Voire « la responsabilité individuelle et collective. » « Il est certain que l’on n’organise plus un mariage aujourd’hui comme on le faisait il y a trois mois », constate le préfet.