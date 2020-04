Le confinement entraîne une forte réduction des déplacements de la population et une baisse du transport de marchandises. La première semaine de confinement, APRR a constaté une baisse de 60 % du trafic des véhicules légers et de 19 % pour les poids lourds, par rapport à la même semaine, en 2019. De même, le nombre de voyageurs quotidien des TER a chuté de 60 000 à 1 000, annonce l’Insee, citant une information du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cela a des répercussions sur la qualité de l’air. « La concentration en polluants chute entre la première et la seconde quinzaine de mars : – 59 % par exemple sur la rocade Est de Dijon pour l’oxyde d’azote et – 48 % pour celle en dioxyde d’azote (source Atmo) », détaille l’Insee. Puis de remarquer : on enregistre, au niveau national, une baisse de 40 % du nombre d’accidents corporels et de morts sur les routes.