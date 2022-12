Cédric Perrin : « Il faut augmenter le budget de la défense »

Aujourd’hui, il faut se préparer à la guerre à haute intensité. L’artillerie y joue notamment un rôle précieux. « Elle a repris ses lettres de noblesses », constate le sénateur Cédric Perrin. C’est ainsi que l’armée ukrainienne a réussi à repousser la Russie ces derniers mois. L’armée française a notamment envoyé des canons Caesar et des lance-roquettes unitaires (LRU) du 1er régiment d’artillerie de Bourogne (lire notre article), dernier matériel chenillé de l’armée française avec le char Leclerc.

Ce type de conflit nécessite beaucoup de moyens humains et matériels. Et met en valeur le manque de ressources de l’armée française. Et de citer les 129 avions Rafales prévus par la loi de programmation militaire, dont douze vendus à des puissances étrangères ; la moitié est utilisable. Et on ne sait combien sont équipés des dernières technologies, comme le radar AESA. Côté artillerie, les estimations évoquent une cinquantaine de pièces disponibles, sur la centaine inscrites sur le papier. Côté chars, on annonce 200 chars Leclerc disponibles. « On a besoin de retrouver de la masse », estime le sénateur. De la masse, qui permet aussi de durer. À ce titre, il trouve intéressant de retrouver des réserves ; le Gouvernement ambitionne de disposer de 85 000 réservistes prochainement, contre 77 000 aujourd’hui (lire notre article).

Mais cet investissement dans le matériel ne doit pas se faire sans un investissement ailleurs. Il faut toujours gagner la guerre avant la guerre, en disposant de moyens numériques et cybernétiques insiste-t-il. « Si la cyber n’est pas une arme suffisante pour gagner la guerre, elle constitue en revanche une capacité indispensable pour conserver l’avance sur l’ennemi », relevait à ce titre, sur les réseaux sociaux, Cédric Perrin avant une nouvelle audition. La guerre informationnelle menée depuis des années par Vladimir Poutine, le dirigeant russe, a fragilisé l’Occident convient-il. Et elle n’était pas loin de le diviser. « Ç’a failli réussir », admet le sénateur, évoquant l’opération de déstabilisation contre l’armée française du groupe paramilitaire russe Wagner, au Mali. Paradoxalement, son invasion de l’Ukraine a cette fois soudé les membres de l’Union européenne et les partenaires de l’Otan. En Ukraine, on a aussi vu la force de l’inter-opérabilité des armées membres de l’Otan, avec des systèmes qui savaient communiquer les uns avec les autres.

Aujourd’hui, les partenaires de l’Otan ont validé l’idée « d’une stratégie de défense avancée », comme on peut le lire dans un rapport de la commission défense et sécurité de l’assemblée parlementaire de l’Otan, à laquelle appartient Cédric Perrin, et dont il était rapporteur. « Dès lors que la menace se fait ressentir davantage sur le flanc Est, une telle stratégie requerrait la présence permanente de forces d’une taille significative dans la partie orientale du territoire de l’Alliance », peut-on également lire dans ce document. L’Europe de l’Est a été replacée sur la carte de l’Otan, très tournée vers la zone Indo-pacifique. Mais les États-Unis ont aussi fortement investi en Ukraine pour montrer leur puissance à la Chine et les dissuader d’intervenir à Taïwan.