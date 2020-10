Belfort : le conseil départemental « perd son autonomie financière »

Bastien Faudot a fustigé le niveau d’investissements. « À ce rythme, il vous faut 4,5 mandats pour réaliser la totalité du plan gymnase, votre mesure phare, qui a été lancée avant (un plan initialement envisagé par la précédente mandature, NDLR) », glisse-t-il. Il dénigre ce niveau, qui a baissé ces dernières années (tableau ci-dessus). En 2011, plus de 45 millions d’euros d’investissements avaient été budgétisés, 25 en 2015 (année d’élection de Florian Bouquet), moins de 20 en 2016 et 2018 et 25 en 2019. À rebours, le taux de réalisation a bondi : 54,76 % en 2011, contre 74,52 % en 2015 et 78,84 % en 2019. Malgré tout, les investissements réalisés sont de 25,61 millions d’euros en 2011, de 18,64 millions en 2015, de 14 millions en 2018 et de 19,5 millions d’euros en 2019.

« La future majorité vous doit une fière chandelle. Vous êtes un magnifique président de transition », estime Bastien Faudot, reconnaissant la situation saine des comptes de la collectivité. Mais regrettant le manque de vision. Tout en accordant la perte de la compétence économique, « on peut jouer sur un certain nombre de leviers », invite-t-il : le tourisme, le développement durable. À ce sujet, Christian Rayot, de l’opposition, invite à installer un magasin de producteurs dans chaque communauté de communes du Territoire de Belfort et de penser à mettre en place des aides pour encourager les agriculteurs à faire des « efforts » et leur « mettre les pieds à l’étrier ».

« On patine dans la semoule », regrette pour sa part Samia Jaber, élue d’opposition. « Nous sommes plus dans la communication que dans les transformations réelles, regrette-t-elle. Vous avez [pourtant] récupéré un Département plutôt à la pointe dans l’action sociale. » Florian Bouquet rappelle qu’à côté des gymnases, on a rénové le centre éducatif et professionnel (CEP), à Bavilliers, qu’il a relancé les travaux du Chesnois à Bavilliers, qu’il a lancé un projet au ballon d’Alsace, qu’il éponge la dette du syndicat mixte interdépartemental du ballon d’Alsace (Smiba), pour « se projeter ». Il rappelle aussi qu’il a été le premier département à signer une convention avec Orange pour le déploiement de la fibre optique. « Il faut raison-gardée, invite Florian Bouquet. Il est long le temps entre l’initiative politique et l’inauguration. » Quel que soit les orientations budgétaires, lors d’une année électorale, « les orientations budgétaires appartiennent aux citoyens », résume Bastien Faudot. Les élections sont, pour le moment, prévues en mars 2021.