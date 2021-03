Avant le week-end de Pâques, la préfecture appelle à la vigilance

On enregistre actuellement un taux d’incidence de 248 pour 100 000 habitants dans le Territoire de Belfort ; il est en augmentation. Le 19 mars au soir, l’agence régionale de santé annonçait pourtant un taux d’incidence de 320 pour 100 000 habitants, contre 104 une semaine avant. Nous avions relayé cette forte aggravation (notre article). Or, le chiffre de « 300 » est une erreur. Dans son communiqué du 26 mars, soit une semaine après, l’ARS parle « d’une correction » pour le Territoire de Belfort et l’Yonne sans donner plus d’explications. Sans avertir non plus auparavant de cette situation. Après renseignements, il y a bien eu un problème technique le 19 mars, pour quelques départements, entraînant la publication de quelques chiffres faux et très fortement à la hausse. Les autorités ont dû reconstituer les données pour publier le communiqué du 26 mars, corrigés ; ce communiqué confirme une tendance à la hausse, mais pas à la même vitesse. Le préfet du Territoire de Belfort confirme « une erreur technique » de Santé Publique France et de l’ARS, qui pourrait avoir un lien avec l’incendie d’OVH, à Strasbourg, qui a aussi touché Le Trois. « C’est la première fois que cela survient », observe Agnès Hochart, qui souligne la transparence des données de l’épidémie depuis le début de la crise et le fait qu’elles soient « sûres » et « fiables ».