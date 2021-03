Covid-19 : 1 Terrifortain sur 4 doit être vacciné début mai

Pour atteindre cet objectif, les autorités ne comptent pas ouvrir de vaccinodromes géants. On conserve les centres de Belfort, Giromagny et Grandvillars. Selon eux, le secret réside surtout dans l’accroissement de la mobilisation des professionnels de santé pour vacciner le plus de personnes possibles. Jusqu’à maintenant, la mobilisation de médecins et infirmières à la retraite étaient suffisante. Mais face aux nombres grandissants de rendez-vous ouverts par l’arrivée de nouvelles doses, le besoin de nouveaux professionnels de santé se fait sentir.

Pour alléger cette charge et répondre à la hausse de la demande de vaccination, les médecins libéraux et les pharmaciens, ainsi que les infirmières libérales peuvent déjà vacciner, en attendant l’autorisation accordées aux vétérinaires et dentistes de pouvoir vacciner à leurs tours. Aujourd’hui, on a une visibilité des rendez-vous sur un mois confirme la préfecture du Territoire de Belfort.