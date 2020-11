Aéroparc : les troublants indices en faveur d’une implantation d’Amazon

Bastien Faudot a étudié les plans de différents projets de plateformes de stockage d’Amazon. Le plan disponible dans l’enquête publique concernant la grande plateforme – projet intitulé Citadelle – « correspond trait pour trait à des entrepôts de stockage Amazon », insiste-t-il. Un indice supplémentaire appuyant sa réflexion.

Bastien Faudot remarque également que les deux promoteurs des projets, Vailog pour la grande plateforme et Vectura pour la petite plateforme, travaillent très régulièrement avec Amazon. Le premier nommé a réalisé 5 entrepôts en Italie pour Amazon. Le second a fait ou a en projet 4 sites en France (Cergy-Pontoise, Velizy, Bouc-Bel-Air et Quimper). Et en regardant ces derniers sites, il s’étonne de la proximité des « éléments d’architectures » et de « l’identité graphique » (photo ci-dessous). Il a regardé les autres projets logistiques de Vectura en France, hors Amazon ; ils ne reprennent pas cette identité graphique.