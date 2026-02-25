Montbéliard : la Ville soutient Eva Lacheray pour les JO 2028

« Âgée de 25 ans, Eva Lacheray est devenue en quelques années, le grand espoir de l’escrime français », fait savoir Alexandre Gauthier, adjoint chargé des affaires scolaires et sportives à la Ville de Montbéliard. Lors du conseil municipal de ce lundi 23 février, les élus ont accordé une aide financière à la jeune sportive (lire notre article). Eva Lacheray compte bien rafler quelques médailles en 2028 pendant les Jeux olympiques de Los Angeles. Cela sera ses second Jeux après sa participation à ceux de 2024 à Paris.

Cette nouvelle convention, signée entre la Ville et le club de l’athlète Les Lions des Montbéliard, prévoit un versement annuel, pendant trois ans. « Cela représente 12 000 euros annuels pour les saisons 2026, 2027 et 2028 », développe Alexandre Gauthier. Cette somme, de 36 000 euros au total, permettra à la sportive de couvrir ses frais de déplacements et de préparation.

« Sachant que c’est une convention, il y a des contreparties », précise Alexandre Gauthier. Eva Lacheray est tenue de participer à deux événements organisés par la Ville par an mais aussi de porter le logo de la collectivité sur un certain nombre d’équipements.