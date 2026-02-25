Montbéliard : la Ville soutient Eva Lacheray pour les JO 2028

« Âgée de 25 ans, Eva Lacheray est devenue en quelques années, le grand espoir de l’escrime français », fait savoir Alexandre Gauthier, adjoint chargé des affaires scolaires et sportives à la Ville de Montbéliard. Lors du conseil municipal de ce lundi 23 février, les élus ont accordé une aide financière à la jeune sportive (lire notre article). Eva Lacheray compte bien rafler quelques médailles en 2028 pendant les Jeux olympiques de Los Angeles. Cela sera ses second Jeux après sa participation à ceux de 2024 à Paris.
Cette nouvelle convention, signée entre la Ville et le club de l’athlète Les Lions des Montbéliard, prévoit un versement annuel, pendant trois ans. « Cela représente 12 000 euros annuels pour les saisons 2026, 2027 et 2028 », développe Alexandre Gauthier. Cette somme, de 36 000 euros au total, permettra à la sportive de couvrir ses frais de déplacements et de préparation.
« Sachant que c’est une convention, il y a des contreparties », précise Alexandre Gauthier. Eva Lacheray est tenue de participer à deux événements organisés par la Ville par an mais aussi de porter le logo de la collectivité sur un certain nombre d’équipements.
Parmi les vingt meilleures de sa discipline
Cette subvention, la Ville de Montbéliard ne la donne pas par hasard. Eva Lacheray fait partie des vingt meilleures mondiales dans la discipline du fleuret, en catégorie senior. Elle enchaîne les podiums en individuel. Elle est championne d’Europe en 2025 (lire notre article). La Montbéliardaise se fait aussi une place dans les épreuves par équipe, en remportant le titre de vice-championne du monde en 2025 et de championne d’Europe U23 en 2022 et 2023. En décembre 2025, l’athlète a reçu la médaille de la Ville au vu de son parcours sportif.
Pour se préparer au mieux pour les Jeux olympiques de 2028, Eva Lacheray partage ses entraînements entre le club Les Lions de Montbéliard, qu’elle a rejoint en 2018, et l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep).