Montbéliard : Eva Lacheray, une lueur d’espoir pour le fleuret féminin

C’est une preuve du changement de dimension de la tireuse de 25 ans, qui a su faire évoluer son entraînement après la déception des Jeux de Paris. Elle n’avait pourtant « pas très bien abordé l’après-JO », en reprenant la compétition dès le mois d’octobre : « Je n’ai pas fait une pause assez longue, la saison a été éprouvante mentalement. » Certaines athlètes ont même « explosé en vol » autour du mois de février, après avoir connu une perte de motivation, explique l’entraîneur national du fleuret féminin Yann Détienne.

Eva Lacheray a choisi de quitter provisoirement la structure de l’Insep à Paris pour s’entraîner dans son club de Montbéliard. « Je me suis retrouvée seule pour faire une introspection et savoir ce je voulais vraiment au niveau de l’entraînement et en compétition (…) cela m’a permis de connaître mes limites et d’apprendre à m’adapter. J’ai beaucoup appris », assure celle qui compte cinq « top 16 » au cours de la saison 2024/2025.

Cette saison, en l’absence de Thibus, Eva Lacheray a aussi obtenu un « nouveau rôle ». « Tout le monde connaît son rôle, il y a beaucoup de confiance dans cette équipe », souligne l’intéressée, quand Détienne assure que « la mayonnaise prend bien » dans « un groupe jeune, où nos plus anciennes sont encore là ».