Jeux olympiques : Montbéliard derrière l’escrimeuse Éva Lacheray

Selon la collectivité, c’est la première qu’un athlète habitant Montbéliard « se qualifie » pour les Jeux olympiques. La mairie la soutient depuis plusieurs années et l’accompagne dans son ascension. La jeune femme, diplômée en commerce, est chargée de développement au comité départemental olympique et sportif du Doubs. « Un poste qui lui permet d’avoir du temps pour s’entraîner et participer de manière assidue aux compétitions nationales et internationales de sa discipline », rappelle la mairie de Montbéliard.