Le FC Sochaux peut-il encore rater la montée en Ligue 2 ?

C’est ce qu’on appelle une fin de saison à suspens ! Un brin frustrante. Un brin stressante. Voire agaçante. Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard n’arrivent pas à conclure le travail. Les mauvais résultats des dernières semaines (3 nuls, 1 défaite et 1 victoire sur les 5 derniers matchs) ont clairement retardé l’échéance. Et ce week-end à Châteauroux (lire notre article), les Sochaliens ont raté le coche, ne profitant pas des défaites de Fleury et Rouen pour valider la montée. Décidément…
Si Dijon est champion, le FC Sochaux-Montbéliard est solidement accroché à la seconde place. Il compte trois points d’avance sur le 3e, Fleury, à une journée de la fin. Une victoire contre les Auvergnats ou un match nul enverrait automatiquement Sochaux en Ligue 2. Mais mathématiquement, la montée n’est donc pas assurée. En cas de défaite, conjuguée à une victoire de Fleury, cela demanderait de sortir la calculette.
En cas d’égalité entre deux clubs, on regarde les oppositions entre les deux équipes. Sochaux et Fleury ont fait deux matchs nuls cette saison. De fait, il faut regarder, à présent, la différence de buts entre les deux clubs. Sochaux a une différence de buts de + 25, alors que Fleury a une différence de buts de + 18. Un matelas confortable. Mais si Sochaux perd par au moins 4 buts d’écart et que Fleury gagne par au moins 4 buts d’écart, la différence de but serait favorable à Fleury, Sochaux terminerait 3e et disputerait alors les barrages d’accession à la Ligue 2.
Sortez la calculette en cas de défaite de Sochaux et de victoire de Fleury
Si les deux équipes sont encore à égalité, avec la même différence de buts, on regarde celui qui en a marqué le plus : Sochaux est à 49 buts inscrits depuis le début de saison et Fleury à 46. Ensuite, en cas de nouvelle égalité, on regarderait le classement du Carton bleu, un tableau récapitulant les pénalités, liées aux sanctions (cartons jaunes, rouges, suspensions…). Enfin, il y aurait un tirage au sort pour départager en cas d’égalité persistante.
Le match entre Fleury et Rouen est couperet. Et à fort enjeu. Si les Franciliens ont une petite chance d’accrocher une montée directe en Ligue 2, ils sont aussi sous le menace de Rouen, qui veut accrocher la 3e place, synonyme de barrage d’accession. Rouen accuse deux points de retard sur Fleury. Si Rouen gagne, le club finit 3e et Fleury 4e. Fleury doit donc déjà assurer la victoire ou le match nul contre Rouen pour espérer jouer les barrages.
Si l’agacement se lit sur de nombreuses lèvres de supporters sochaliens quant à cette fin de saison poussive, l’histoire sera vite oubliée lorsque le billet sera définitivement composté, dans la soirée de vendredi. Et la probabilité est très favorable aux Jaune et Bleu.