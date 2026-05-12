Le FC Sochaux peut-il encore rater la montée en Ligue 2 ?

C’est ce qu’on appelle une fin de saison à suspens ! Un brin frustrante. Un brin stressante. Voire agaçante. Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard n’arrivent pas à conclure le travail. Les mauvais résultats des dernières semaines (3 nuls, 1 défaite et 1 victoire sur les 5 derniers matchs) ont clairement retardé l’échéance. Et ce week-end à Châteauroux (lire notre article), les Sochaliens ont raté le coche, ne profitant pas des défaites de Fleury et Rouen pour valider la montée. Décidément…

Si Dijon est champion, le FC Sochaux-Montbéliard est solidement accroché à la seconde place. Il compte trois points d’avance sur le 3e, Fleury, à une journée de la fin. Une victoire contre les Auvergnats ou un match nul enverrait automatiquement Sochaux en Ligue 2. Mais mathématiquement, la montée n’est donc pas assurée. En cas de défaite, conjuguée à une victoire de Fleury, cela demanderait de sortir la calculette.

En cas d’égalité entre deux clubs, on regarde les oppositions entre les deux équipes. Sochaux et Fleury ont fait deux matchs nuls cette saison. De fait, il faut regarder, à présent, la différence de buts entre les deux clubs. Sochaux a une différence de buts de + 25, alors que Fleury a une différence de buts de + 18. Un matelas confortable. Mais si Sochaux perd par au moins 4 buts d’écart et que Fleury gagne par au moins 4 buts d’écart, la différence de but serait favorable à Fleury, Sochaux terminerait 3e et disputerait alors les barrages d’accession à la Ligue 2.