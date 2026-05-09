FC Sochaux : une défaite à Châteauroux retarde (encore) l’échéance

Le FC Sochaux-Montbéliard cultive le suspense ! la montée en Ligue 2 se jouera à l’occasion de la dernière journée de championnat, le 15 mai, contre Le Puy. Dijon obtient le titre de champion de National, après sa victoire contre Le Puy (2-1).
Le FC Sochaux-Montbéliard a été défait (2-1) par la Berrichonne Châteauroux, ce samedi 9 mai (revivre ici le match). Les Castelroussins ont ovuert la marque à la 64e minutes. Aymen Boutoutaou, en lice pour être élu meilleur joueur de national, a égalisé et laissé entrevoir la montée. Mais Châteauroux a douché les ambitions des Doubistes en reprenant l’avantage 4 minutes plus tard.
Le FC Sochaux va regretter sa première mi-temps, où il n’a pas su concrétiser plusieurs situations dangereuses.
La différence de buts favorables au FC Sochaux
Dans le même temps, Rouen a perdu contre Versailles (3-1) et Fleury a été battu par Orléans (2-0). Ces deux résultats préservent les chances du FC Sochaux et diminuent la pression sur le dernier match. Pour la dernière journée, Fleury et Rouen s’affronte.
En cas de victoire ou de match nul contre Le Puy, le FC Sochaux file en Ligue 2. En cas de défaite, si Fleury ne gagne pas, la montée est toujours assurée. Et Si Fleury gagne, il faudra regarder la différence de buts. Elle est favorable à Sochaux : + 25 pour Sochaux contre + 18 pour Fleury. Au minimum, Sochaux sera barragiste… poursuivant une fin de saison déjà interminable !
Près d’un millier de supporters sochaliens avaient pourtant fait le déplacement à Gaston-Petit. Cela n’a pas suffit. Mais cela promet une ambiance de folie le 15 mai au stade Bonal. Qui sera plein, à n’en pas douter !