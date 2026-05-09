FC Sochaux : une défaite à Châteauroux retarde (encore) l’échéance

Le FC Sochaux-Montbéliard cultive le suspense ! la montée en Ligue 2 se jouera à l’occasion de la dernière journée de championnat, le 15 mai, contre Le Puy. Dijon obtient le titre de champion de National, après sa victoire contre Le Puy (2-1).

Le FC Sochaux-Montbéliard a été défait (2-1) par la Berrichonne Châteauroux, ce samedi 9 mai (revivre ici le match). Les Castelroussins ont ovuert la marque à la 64e minutes. Aymen Boutoutaou, en lice pour être élu meilleur joueur de national, a égalisé et laissé entrevoir la montée. Mais Châteauroux a douché les ambitions des Doubistes en reprenant l’avantage 4 minutes plus tard.

Le FC Sochaux va regretter sa première mi-temps, où il n’a pas su concrétiser plusieurs situations dangereuses.