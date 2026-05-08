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FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Châteauroux

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, en conférence de presse d'après-match, le 13 février, contre Paris 13 Atletico.
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, en conférence de presse d'après-match, le 13 février, contre Paris 13 Atletico. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Châteauroux ce samedi 9 mai, dans le cadre de la 33e journée de National. Une victoire pourrait valider la montée en Ligue 2. Châteauroux, de son côté, joue son maintien.

Le contexte

Le FC Sochaux-Montbéliard ne peut plus griller de joker s’il veut valider la montée en Ligue 2, après son match nul contre Valenciennes (lire notre article). Fleury lui met une pression de dingue depuis cinq journées. Trois points séparent toujours les deux équipes, mais il faudrait éviter un scénario de mort subite pour la dernière journée contre Le Puy, en se facilitant la vie en ramenant trois points de Châteauroux. Conjugué à un faux pas de Fleury, en déplacement à Orléans et le ticket serait validé dès ce samedi soir (retrouvez ici les conditions pour monter). Sochaux a la meilleure attaque du championnat (48 buts) et la meilleure défense (22 buts encaissés, avec Dijon).

L'adversaire

Duel des extrêmes ce samedi. Alors que Sochaux vise la montée, Châteauroux espère le maintien. La Berrichonne est aujourd’hui relégable et compte deux points de retard sur Bourg, le premier non-relégable. Surtout, les Castelroussins ont fait tombé le leader Dijon, chez lui, la semaine dernière. De quoi donner de l’ardeur aux joueurs. Sochaux poura compter sur plusieurs centaines de supporters qui feront le déplacement.

La phrase du coach

« Je veux que mes joueurs soient dans le même esprit que le PSG qui se déplace au Bayern. C’est notre Ligue des champions à nous. On va aller là-bas en étant très concentrés et pour bien défendre », a indiqué le coach du FC Sochaux-Montbéliard, Vincent Hognon, lors de la conférence de presse, ce vendredi. L’un des enjeux : convertir les occasions que les Jaune et Bleu savent se procurer.

Le chiffre

2 joueurs du FC Sochaux-Montbéliard sont nommés parmi les trois joueurs qui pourraient être élus meilleur joueur du championnat cette saison : Aymen Boutoutaou, Benjamin Gomel sont nommés, avec le joueur d’Orléans Florent Sanchez. Vincent Hognon est aussi finaliste pour être coach de l’année.

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L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, Aymen Boutoutaou le 21 novembre 2025, contre le Dijon Football Côte-d'Or.

FC Sochaux : une défaite à Châteauroux retarde (encore) l’échéance

Le FC Sochaux-Montbéliard a été défait par la Berrichonne Châteauroux, ce samedi 9 mai (1-2). Fleury et Rouen ont aussi perdu. Les Sochaliens ont donc toujours trois points d'avance. La montée en Ligue 2 devra attendre la dernière journée.
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Le FC Sochaux-Montbéliard, contre Valenciennes, le 2 mai 2026, après l'ouverture du score de Kapit Djoco.

Revivez la défaite du FC Sochaux à Châteauroux

Le FC Sochaux-Montbéliard a perdu contre Châteauroux (2-1) pour cette 33e journée de championnat de National, ce samedi 9 mai.
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