FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Châteauroux

Le FC Sochaux-Montbéliard ne peut plus griller de joker s’il veut valider la montée en Ligue 2, après son match nul contre Valenciennes (lire notre article). Fleury lui met une pression de dingue depuis cinq journées. Trois points séparent toujours les deux équipes, mais il faudrait éviter un scénario de mort subite pour la dernière journée contre Le Puy, en se facilitant la vie en ramenant trois points de Châteauroux. Conjugué à un faux pas de Fleury, en déplacement à Orléans et le ticket serait validé dès ce samedi soir (retrouvez ici les conditions pour monter). Sochaux a la meilleure attaque du championnat (48 buts) et la meilleure défense (22 buts encaissés, avec Dijon).