FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Châteauroux

Le contexte
Le FC Sochaux-Montbéliard ne peut plus griller de joker s’il veut valider la montée en Ligue 2, après son match nul contre Valenciennes (lire notre article). Fleury lui met une pression de dingue depuis cinq journées. Trois points séparent toujours les deux équipes, mais il faudrait éviter un scénario de mort subite pour la dernière journée contre Le Puy, en se facilitant la vie en ramenant trois points de Châteauroux. Conjugué à un faux pas de Fleury, en déplacement à Orléans et le ticket serait validé dès ce samedi soir (retrouvez ici les conditions pour monter). Sochaux a la meilleure attaque du championnat (48 buts) et la meilleure défense (22 buts encaissés, avec Dijon).
L'adversaire
Duel des extrêmes ce samedi. Alors que Sochaux vise la montée, Châteauroux espère le maintien. La Berrichonne est aujourd’hui relégable et compte deux points de retard sur Bourg, le premier non-relégable. Surtout, les Castelroussins ont fait tombé le leader Dijon, chez lui, la semaine dernière. De quoi donner de l’ardeur aux joueurs. Sochaux poura compter sur plusieurs centaines de supporters qui feront le déplacement.
La phrase du coach
« Je veux que mes joueurs soient dans le même esprit que le PSG qui se déplace au Bayern. C’est notre Ligue des champions à nous. On va aller là-bas en étant très concentrés et pour bien défendre », a indiqué le coach du FC Sochaux-Montbéliard, Vincent Hognon, lors de la conférence de presse, ce vendredi. L’un des enjeux : convertir les occasions que les Jaune et Bleu savent se procurer.
Le chiffre
2 joueurs du FC Sochaux-Montbéliard sont nommés parmi les trois joueurs qui pourraient être élus meilleur joueur du championnat cette saison : Aymen Boutoutaou, Benjamin Gomel sont nommés, avec le joueur d’Orléans Florent Sanchez. Vincent Hognon est aussi finaliste pour être coach de l’année.