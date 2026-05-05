Le FC Sochaux monte en Ligue 2 si…

Les Jaune et Bleu n’ont pas d’autres choix que de gagner s’ils ne veulent pas continuer d’écrire une histoire qui pourrait s’apparenter à un mélodrame. Surtout qu’une victoire, conjuguée à un match nul ou à une défaite de Fleury, qui se déplace à Orléans, serait synonyme de montée en Ligue 2. S’ils font match nul, ils conserevraient leur seconde place à l’issue de la journée, mais provoquerait un match sous très haute tension le 15 mai, à Bonal, pour accueillir Le Puy.