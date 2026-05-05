Le FC Sochaux monte en Ligue 2 si…

Le FC Sochaux-Montbéliard a grillé une cartouche ! À deux journées de la fin, rien n’est fait, après son match nul frustrant contre Valenciennes (lire notre article). Le FC Sochaux-Montbéliard est toujours 2e, avec 3 points d’avance sur le 3e, Fleury. Mais la pression est à son comble et le peuple sochalien redoute le pire.
La victoire du FC Sochaux pour se simplifier la vie
Sochaux peut se retrouver 3e à l’issue de cette journée du 8 mai, s’il perd et que Fleury gagne en comblant sa différence de buts générale (+ 26 pour le FCSM et + 20 pour Fleury). Mais Sochaux peut aussi prendre la tête du championnat s’il gagne et que Dijon perd contre Le Puy, comme le rappelle très justement Rémi Farge, de L’Est Républicain. À force de regarder derrière, on oublie de regarder devant. Car Dijon peut encore finir barragiste…