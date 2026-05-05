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Le FC Sochaux monte en Ligue 2 si…

Clapping des joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre l'US Orléans, le 15 août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard va-t-il valider la montée en ligue 2 contre Châteauroux ? | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard peut valider son ticket pour la Ligue 2 ce vendredi 8 mai, à l'occasion de l'avant-dernière journée de championnat. Voici les conditions pour libérer tout un peuple.

Le FC Sochaux-Montbéliard a grillé une cartouche ! À deux journées de la fin, rien n’est fait, après son match nul frustrant contre Valenciennes (lire notre article). Le FC Sochaux-Montbéliard est toujours 2e, avec 3 points d’avance sur le 3e, Fleury. Mais la pression est à son comble et le peuple sochalien redoute le pire.

Pour cette 33e journée de championnat de National, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Châteauroux, qui joue encore sa survie au 3e échelon ; la Berrichonne est, actuellement, relégable, malgré sa victoire à Dijon. À l’aller, Sochaux avait gagné 1-0, grâce à un but de Benjamin Gomel.
Les Jaune et Bleu n’ont pas d’autres choix que de gagner s’ils ne veulent pas continuer d’écrire une histoire qui pourrait s’apparenter à un mélodrame. Surtout qu’une victoire, conjuguée à un match nul ou à une défaite de Fleury, qui se déplace à Orléans, serait synonyme de montée en Ligue 2. S’ils font match nul, ils conserevraient leur seconde place à l’issue de la journée, mais provoquerait un match sous très haute tension le 15 mai, à Bonal, pour accueillir Le Puy.

La victoire du FC Sochaux pour se simplifier la vie

Si Rouen – qui reçoit Versailles – fait match nul ce week-end, que Fleury perd et que Sochaux fait match nul, la montée sera aussi assurée. Fleury et Rouen s’affrontent lors de la dernière journée, donc les deux équipes ne peuvent pas prendre 6 points chacune à l’occasion des deux dernières journées. Et les Normands, pour espérer jouer quelque chose contre Fleury lors de la 34e journée, doivent faire au moins le même résultat que les Franciliens ce vendredi.

Sochaux peut se retrouver 3e à l’issue de cette journée du 8 mai, s’il perd et que Fleury gagne en comblant sa différence de buts générale (+ 26 pour le FCSM et + 20 pour Fleury). Mais Sochaux peut aussi prendre la tête du championnat s’il gagne et que Dijon perd contre Le Puy, comme le rappelle très justement Rémi Farge, de L’Est Républicain. À force de regarder derrière, on oublie de regarder devant. Car Dijon peut encore finir barragiste…

Que cette fin de saison est stressante. Et longue ! La saison dernière, Le Mans, second, était monté avec 58 points au compteur.

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