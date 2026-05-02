Le FC Sochaux-Montbéliard accroché par Valenciennes

Que la dernière ligne droite est difficile ! Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec, ce samedi 2 mai, par le Valenciennes Football-Club (1-1). Un résultat frustrant (revivre ici le match). Les Jaune et Bleu sont toujours 2e (57 points), mais ne compte plus que trois points d’avance sur Fleury 91 (54 points), qui finit la saison en trombe. Sochaux a grapillé un point sur Dijon (59 points), défait jeudi soir. Les deux dernières journées vont être haletantes.
Sochaux s’était pourtant rendu les choses plus faciles, ce samedi après-midi, en ouvrant le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Kapit Djoco. Honoré Bayanginisa a récupéré le ballon haut, l’a transmis à Aymen Boutoutaou qui a lancé dans la profondeur Kapit Djoco, qui a ajusté le portier adverse d’un plat du pied. Son 11e but de la saison. Sochaux était en supériorité numérique depuis la 13e minute ; Emmanuel Koum avait été expulsé après une faute sur Boutoutaou, qui partait au but.
Valenciennes égalise contre Sochaux sur penalty
Valenciennes est revenu dans le match grâce à un penalty transformé à la 52e minute. Le second carton jaune reçu sur cette action par Honoré Bayanginisa a entraîné son expulsion ; le jeune joueur, actif, avait célébré sa première titularisation ce samedi, en l’absence de Julien Masson (suspendu) et Elson Mendes (blessé).
Malgré une grosse débauche d’énergie, Sochaux n’a pas réussi à prendre l’avantage ; Djoco a même touché le montant, mais cela n’a pas suffit (79e). Et Le FCSM a perdu son capitaine Arthur Vitelli, sur blessure. Il a dû sortir.
Pour la 31e journée, Sochaux se déplace à Châteauroux, ce vendredi 8 mai. En espérant toucher le Graal rapidement !
🏁 Fin du match.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) May 2, 2026
Devant après une première période maîtrisée, le FCSM a finalement été rejoint par le VAFC en seconde période. Un résultat frustrant, mais il faut vite repartir au combat avec un déplacement sur la pelouse de @LaBerrichonne.
1⃣-1⃣ #FCSMVAFC pic.twitter.com/jVsowghMCt