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Le FC Sochaux-Montbéliard accroché par Valenciennes

Arthur Vitelli, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Arthur Vitelli, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026. | ©FCSM – Christian Lemontey
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Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec par le Valenciennes Football-Club (1-1), ce samedi 2 mai, au stade Bonal. Avec ce match nul, ils comptent 3 points d'avance sur Fleury, qui finit la saison en trombe. Allez, encore un effort !

Que la dernière ligne droite est difficile ! Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec, ce samedi 2 mai, par le Valenciennes Football-Club (1-1). Un résultat frustrant (revivre ici le match). Les Jaune et Bleu sont toujours 2e (57 points), mais ne compte plus que trois points d’avance sur Fleury 91 (54 points), qui finit la saison en trombe. Sochaux a grapillé un point sur Dijon (59 points), défait jeudi soir. Les deux dernières journées vont être haletantes. 

Sochaux s’était pourtant rendu les choses plus faciles, ce samedi après-midi, en ouvrant le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Kapit Djoco. Honoré Bayanginisa a récupéré le ballon haut, l’a transmis à Aymen Boutoutaou qui a lancé dans la profondeur Kapit Djoco, qui a ajusté le portier adverse d’un plat du pied. Son 11e but de la saison. Sochaux était en supériorité numérique depuis la 13e minute ; Emmanuel Koum avait été expulsé après une faute sur Boutoutaou, qui partait au but. 

Valenciennes égalise contre Sochaux sur penalty

Valenciennes est revenu dans le match grâce à un penalty transformé à la 52e minute. Le second carton jaune reçu sur cette action par Honoré Bayanginisa a entraîné son expulsion ; le jeune joueur, actif, avait célébré sa première titularisation ce samedi, en l’absence de Julien Masson (suspendu) et Elson Mendes (blessé).

Malgré une grosse débauche d’énergie, Sochaux n’a pas réussi à prendre l’avantage ; Djoco a même touché le montant, mais cela n’a pas suffit (79e). Et Le FCSM a perdu son capitaine Arthur Vitelli, sur blessure. Il a dû sortir. 

Pour la 31e journée, Sochaux se déplace à Châteauroux, ce vendredi 8 mai. En espérant toucher le Graal rapidement !

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