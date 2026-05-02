Le FC Sochaux-Montbéliard accroché par Valenciennes

Que la dernière ligne droite est difficile ! Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec, ce samedi 2 mai, par le Valenciennes Football-Club (1-1). Un résultat frustrant (revivre ici le match). Les Jaune et Bleu sont toujours 2e (57 points), mais ne compte plus que trois points d’avance sur Fleury 91 (54 points), qui finit la saison en trombe. Sochaux a grapillé un point sur Dijon (59 points), défait jeudi soir. Les deux dernières journées vont être haletantes.

Sochaux s’était pourtant rendu les choses plus faciles, ce samedi après-midi, en ouvrant le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Kapit Djoco. Honoré Bayanginisa a récupéré le ballon haut, l’a transmis à Aymen Boutoutaou qui a lancé dans la profondeur Kapit Djoco, qui a ajusté le portier adverse d’un plat du pied. Son 11e but de la saison. Sochaux était en supériorité numérique depuis la 13e minute ; Emmanuel Koum avait été expulsé après une faute sur Boutoutaou, qui partait au but.