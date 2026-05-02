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Revivez le match nul du FC Sochaux contre Valenciennes

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, Samy Baghdadi, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Le FC Sochaux-Montbéliard peut encore faire un pas vers la Ligue 2, contre Valenciennes. | ©FCSM
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Le FC Sochaux-Montbéliard et Valenciennes Football-Club ont fait match nul (1-1) au stade Bonal, ce samedi 2 mai. Les Jaune et Bleu perdent un peu de terrain sur Fleury, mais ont toujours trois points d'avance à deux journées de la fin.

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Le FC Sochaux-Montbéliard accroché par Valenciennes

Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec par le Valenciennes Football-Club (1-1), ce samedi 2 mai, au stade Bonal. Avec ce match nul, ils comptent 3 points d'avance sur Fleury, qui finit la saison en trombe. Allez, encore un effort !
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Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Jonathan Mexique.

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Valenciennes

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le Valenciennes Football-Club, à Bonal, pour le compte de la 32e journée de National. Un match joué à guichet fermé, ce samedi 2 mai. Les Jaune et Bleu ont l’occasion de se rapprocher de la Ligue 2.

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