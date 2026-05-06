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FC Sochaux : le club a réuni 4,5 millions d’euros de capital

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Plus de 85 % des actionnaires ont pris part à l'opération. | © Le Trois P.-Y.R.
En bref

Une opération qui a duré plus de trois mois, mais qui a payé. Le FC Sochaux-Montbéliard a récolté 4,5 millions d’euros lors d’une opération d’augmentation du capital.

C’est une opération réussie pour le FC Sochaux-Montbéliard. En février, le club avait lancé une augmentation de son capital (lire notre article). Plus de trois mois, plus tard, le bilan est un succès : 85 % des actionnaires ont pris part à cette levée de fonds. Au total, 4,5 millions d’euros ont pu être récoltés. Une campagne perturbée par un des investisseurs qui avaient multiplié les frasques médiatiques (lire notre article).

Appréhender 2028 avec davantage de sérénité

« Lorsque nous avons repris le Club, l’objectif était clair : permettre au FC Sochaux-Montbéliard de retrouver sa place pour son centenaire. Les efforts menés depuis trois saisons commencent à ouvrir des perspectives solides pour l’avenir du Club. Cette augmentation de capital s’inscrit dans cette dynamique et permet d’aborder l’horizon 2028 avec davantage de sérénité, même si des efforts restent encore nécessaires », fait savoir Sandro Nardis, président du conseil de surveillance, via un communiqué. Un capital nécessaire en vue de la peut-être prochaine montée en Ligue 2 des Jaune et Bleu. Une montée possible dès samedi avec leur rencontre contre Châteauroux (lire notre article).

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