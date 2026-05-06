FC Sochaux : le club a réuni 4,5 millions d’euros de capital

« Lorsque nous avons repris le Club, l’objectif était clair : permettre au FC Sochaux-Montbéliard de retrouver sa place pour son centenaire. Les efforts menés depuis trois saisons commencent à ouvrir des perspectives solides pour l’avenir du Club. Cette augmentation de capital s’inscrit dans cette dynamique et permet d’aborder l’horizon 2028 avec davantage de sérénité, même si des efforts restent encore nécessaires », fait savoir Sandro Nardis, président du conseil de surveillance, via un communiqué. Un capital nécessaire en vue de la peut-être prochaine montée en Ligue 2 des Jaune et Bleu. Une montée possible dès samedi avec leur rencontre contre Châteauroux (lire notre article).