Sandro Nardis : « 97,5 % des participants ont voté pour l’augmentation de capital »

Quand des investisseurs privés, les collectivités et les Sociochaux ont réuni des fonds en août 2023 et juillet 2024, ils envisagent un plan pour les trois années suivantes, qui repose sur la réduction des charges, la réduction du déficit structurel, avec l’objectif de « remonter en L2 et installer le club dans le premier tiers du classement de la L2 », rappelle Sandro Nardis, président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard. Aujourd’hui, les charges du club ont été « réduites de 30 millions à 12 millions d’euros et le déficit structurel a été réduit de 20 à 5 millions d’euros annuels », souligne Sandro Nardis. Un déficit est « encore là », constate Sandro Nardis, tout en l’expliquant par l’absence de droits télé en National et par le choix de conserver le centre de formation « qui fait partie de l’ADN du club et constitue une source de revenu, d’autant plus importante si on remonte en L2 », souligne-t-il.

Si après trois ans le club n’était pas remonté en L2, il faudrait alors en passer par une augmentation de capital: « Cette possibilité avait été mise sur la table dès le départ », rappelle aujourd’hui Sandro Nardis.

Il décrit un processus qui a constitué, la première année, à sauver le club; la deuxième année, à créer la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) destinée à soutenir le centre de formation) et à poursuivre la restructuration; et la troisième année à stabiliser le club après un changement de 90 % de l’équipe et du staff.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 15 octobre 2025 au cours de laquelle les comptes 2024-2025 ont été présentés, retrace Sandro Nardis, l’augmentation de capital a été annoncée aux participants. « On fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait, insiste Sandro Nardis. Ce n’est pas une surprise. »

L’augmentation de capital porte sur 5 millions d’euros, pour un capital actuel de 11,7 millions d’euros, selon les chiffres que Sandro Nardis indique au Trois.