Sandro Nardis : « 97,5 % des participants ont voté pour l’augmentation de capital »

Quelles sont les motivations de l’augmentation de capital ?
Quand des investisseurs privés, les collectivités et les Sociochaux ont réuni des fonds en août 2023 et juillet 2024, ils envisagent un plan pour les trois années suivantes, qui repose sur la réduction des charges, la réduction du déficit structurel, avec l’objectif de « remonter en L2 et installer le club dans le premier tiers du classement de la L2 », rappelle Sandro Nardis, président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard. Aujourd’hui, les charges du club ont été « réduites de 30 millions à 12 millions d’euros et le déficit structurel a été réduit de 20 à 5 millions d’euros annuels », souligne Sandro Nardis. Un déficit est « encore là », constate Sandro Nardis, tout en l’expliquant par l’absence de droits télé en National et par le choix de conserver le centre de formation « qui fait partie de l’ADN du club et constitue une source de revenu, d’autant plus importante si on remonte en L2 », souligne-t-il.
Si après trois ans le club n’était pas remonté en L2, il faudrait alors en passer par une augmentation de capital: « Cette possibilité avait été mise sur la table dès le départ », rappelle aujourd’hui Sandro Nardis.
Il décrit un processus qui a constitué, la première année, à sauver le club; la deuxième année, à créer la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) destinée à soutenir le centre de formation) et à poursuivre la restructuration; et la troisième année à stabiliser le club après un changement de 90 % de l’équipe et du staff.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 15 octobre 2025 au cours de laquelle les comptes 2024-2025 ont été présentés, retrace Sandro Nardis, l’augmentation de capital a été annoncée aux participants. « On fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait, insiste Sandro Nardis. Ce n’est pas une surprise. »
L’augmentation de capital porte sur 5 millions d’euros, pour un capital actuel de 11,7 millions d’euros, selon les chiffres que Sandro Nardis indique au Trois.
Quel est le mécanisme mis en place pour procéder à cette augmentation de capital ?
Première étape, relate, Sandro Nardis : le club a sollicité une évaluation de sa valeur auprès d’un cabinet spécialisé dans le football. Ce dernier a estimé la valeur du FCSM, en National, à 6 millions d’euros. « Ce qui permet à tous les actionnaires, petits ou gros d’être dilués ou relués, comme cela se passe dans toute augmentation de capital. C’était déjà le cas en 2024, souligne le président du conseil de surveillance. Cette méthodologie permet soit de participer à l’effort, soit de sauvegarder l’investissement de 2023. C’est vertueux pour tous. » La possibilité est aussi donnée à de nouveaux investisseurs de rejoindre les actionnaires actuels. Dans ce cas, ils doivent payer un droit d’entrée complémentaire de 3 euros par actions. « Ce qui est normal, dans la mesure où ils n’ont pas participé à l’effort initial », justifie Sandro Nardis. Selon lui, il y aurait déjà un nouvel investisseur, mais il n’en donne pas le nom : « Un Franc-Comtois qui vit à Paris », se contente-t-il de décrire.
Quelle est l’adhésion des actionnaires à l’augmentation de capital ?
Selon Sandro Nardis, 86,5 % des actionnaires étaient présents et « ont montré qu’ils étaient concernés et mobilisés ». Et sur les présents, « 97,5 % ont voté pour les résolutions présentées, dont l’augmentation de capital. Un seul a voté contre », souligne avec insistance Sandro Nardis, en précisant que cet actionnaire représente 2,5 % du capital. Sandro Nardis précise aussi que les Sociochaux (avec environ 7,5 % du capital) et l’association du FCSM étaient présents et qu’ils ont approuvé cette augmentation de capital. « Ils ont tous fait confiance au conseil de surveillance, sauf un », se réjouit Sandro Nardis.
L’augmentation de capital va donc être mise en œuvre par la direction et, espère Sandra Nardis, être réalisée d’ici début mai. Autrement dit, les actionnaires doivent maintenant confirmer leur vote en le concrétisant financièrement.
« Notre stratégie est claire, transparente et validée par les actionnaires et les collectivités, insiste Sandro Nardis. Le conseil de surveillance se réunit tous les deux mois et comprend Pays de Montbéliard Agglomération, le conseil départemental du Doubs et le Grand Belfort. Nous présentons les comptes en assemblée générale. Nous organisons des petits-déjeuners des actionnaires une fois par mois. C’est difficile de faire mieux ! »
Enfin, le président du conseil de surveillance, tout en concédant que le club n’est pas encore remonté en L2, se félicite que le public et les supporters se soient « réapproprié le club ». « Il n’y a qu’à voir l’engouement et la fierté » des gens se réjouit-il.