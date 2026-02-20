FC Sochaux : ce que cache le buzz de la vente d’actions sur leboncoin

AIiaume Gonthier est l’un des principaux actionnaires d’août 2023 ; sa société, une société de gestion de fonds qu’il a en famille avec ses parents et son frère, la SAS Kevali, a investi 260 000 euros au cœur de l’été. C’est le 6e montant le plus élevé lors du sauvetage, dont le montant final s’élève à près de 6,2 millions d’euros. Selon lui, sans sa participation, le club ne passait pas les fourches caudines de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Une version de l’histoire largement contestée par la gouvernance actuelle. Il y participe, évidemment, mais il ne détermine pas la réussite ou non du sauvetage indique le club. À l’automne 2023, Aliaume Gonthier propose encore d’investir 3 millions d’euros. « Avec des conditions », dit-il au Trois, par téléphone. Ces conditions sont de prendre le contrôle du club, estime le président du conseil de surveillance, Sandro Nardis. Ce qu’Aliaume Gonthier ne formule pas si clairement aujourd’hui. Il reçoit une fin de non-recevoir de Jean-Claude Plessis. Il file alors à Marignane (Bouches-du-Rhône), où l’expérience tourne court. Pour lui, ce n’est, certes, pas une réussite. Mais ce n’est pas un échec non plus. Il estime que les collectivités se sont désengagées lorsque de l’argent privé est arrivé. En clair, on l’a lâché. Sa réussite ? « 700 000 euros de dettes à mon arrivée. 0 à mon départ », assure-t-il. En juillet 2025, lorsqu’il démissionne, le club est toutefois relégué administrativement en régional 1. Aujourd’hui, il veut quitter le foot. « Le foot m’a un peu dégouté », confie-t-il. Il veut se tourner vers des projets sportifs individuels, d’athlètes ou de boxeurs.