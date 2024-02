Valdoie : les vacances scolaires n’arrêtent pas la mobilisation contre les fermetures de classe

Les deux Auxelles se sont mobilisés à de très fortes reprises. Une première fois dans leurs communes le 9 février. Une seconde, en descendant jusqu’à Belfort en organisant une opération escargot jusqu’à l’inspection académique belfortaine le 15. Auxelles-Haut et Auxelles-Bas. sont menacés par la fermeture à la rentrée 2024 de l’une des deux classes du regroupement pédagogique intercommunal. Ce qui forcerait à réunir 33 élèves en une classe de six niveaux. La troisième fois, le mercredi 21 février. Un rassemblement a eu lieu sur le rond point d’Auxelles-Bas pour défendre le besoin de deux classes à Auxelles Haut et Bas. Pour eux non plus, pas question d’attendre la fin des vacances scolaires pour se mobiliser.