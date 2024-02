Territoire de Belfort : le point sur les suppressions de postes dans le 1er degré

Depuis la fin de semaine dernière, les esprits s’échauffent dans le Territoire de Belfort. Mariane Tanzi, directrice académique des services de l’éducation nationale (Dasen) dans le Territoire de Belfort, a lancé la période de concertation concernant les moyens des écoles. Plusieurs réunions ont été organisées selon le découpage des circonscriptions avec les maires du Territoire de Belfort lors de la semaine du 29 janvier. Le couac : quelques minutes avant la réunion avec les maires, certains ont reçu un mail qui évoquait une quarantaine de fermetures de classes possibles. Ce qui a échauffé les esprits, notamment lors de la réunion avec les maires du Grand Belfort. Certains ont pris la porte, tandis que d’autres ont préféré tenter d’écouter les arguments, sans avoir eu « l’impression d’être eux-mêmes écoutés », racontent les maires lors d’une mobilisation organisée le lundi 5 février à Foussemagne. Une mobilisation d’une quarantaine de maires et des deux parlementaires Les Républicains Ian Boucard et Cédric Perrin qui n’avaient jamais eu lieu avec une telle vigueur au sujet de l’éducation. « Nous ne voulons plus rester seuls dans notre coin, nous préférons nous unir pour avoir plus de poids », commente Pierre Fietier, maire de Fontaine.

« Ce n’était pas une concertation du tout », grognent les maires présents. Arnaud Miotte, maire de Foussemagne et Olivier Chrétien, maire de Reppe, dénoncent un manque de considération, alors qu’ils ont été prévenus par ce même mail d’une potentielle fermeture d’une classe au sein du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) entre leurs deux communes. Tout comme le maire d’Offemont, qui regrette que sa commune puisse être visée par une fermeture de classe alors qu’ils ont ouvert à la rentrée 2023 une unité autisme (lire ici). Les communes d’Auxelles-Bas et d’Auxelles-Haut organisent même une manifestation le vendredi 9 février pour « sauver l’école ».