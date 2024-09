Sociochaux : un an après, l’heure est à la transmission

Un an plus tard, jour pour jour, Le Trois retrouve deux acolytes majeurs du sauvetage du club. Mathieu Triclot, président et co-fondateur des Sociochaux, et Léna Chatonnay, membre très active et désormais seule salariée de l’association. Les bonnes habitudes ne changent pas. Comme l’an passé, Léna arrive les bras chargés, avec des documents à faire remplir à Mathieu. « Signe-là », lui indique-t-elle, l’étoffe d’une dirigeante d’entreprise.

La dynamique n’est plus la même cette année que la précédente. L’an passée, cette armée de supporters, liguée en association, a été l’un des piliers du sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) (lire ici). Cette année, après le sauvetage, l’heure a été à la consolidation de l’association.

En se fondant sur les exemples de clubs comme Bastia ou Guingamp, Mathieu Triclot et Léna Chatonnay, sont conscients du défi à relever. « Entre la première et la deuxième année, le nombre d’adhérents baisse de 90% dans ces clubs », expliquent-ils. « On est curieux de voir si cette loi est inexorable », poursuivent-ils. « Et de voir ce qu’on vaut maintenant en tant qu’association et pas que dans un contexte de sauvetage. »

Pour préparer cette nouvelle campagne d’adhésion, qui s’ouvrira le 13 septembre, Sociochaux travaille déjà depuis mai, en proposant diverses surprises aux supporters. Mais la dynamique est difficile à anticiper. Certains fans, même loin géographiquement, profondément attachés au club, continueront sans doute à soutenir l’association, mais combien seront-ils ? Léna se rêve à 5 000 adhérents. Mathieu est plus pragmatique : 1 800. Léna s’emporte, en riant : « Tu es négatif ! »

Ils savent aussi que le sportif a un poids dans l’adhésion future des Socios, peut-être pas pour cette année, mais pour celle d’après. « On sait qu’il y a une attente sur la montée. Les exigences sportives sont gigantesques. Quelles demandes auront les supporters ? » Et de poursuivre : « On aura à affronter une atmosphère nouvelle. Il y a une attente forte sur une montée dans les deux années à venir. » La première année, ils étaient 11 000 supporters.