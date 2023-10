SDIS 90 : un an plus tard, une sortie de grève qui ne signe pas l’arrêt du conflit

Le 14 novembre 2022, les organisations syndicales représentatives du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Territoire de Belfort ont déposé un préavis de grève illimitée, représentant autant les officiers que les hommes du rang. La grève concernait l’application de la loi de transformation de la fonction publique qui met fin aux régimes dérogatoires à la durée légale de travail, fixée à 1 607 heures (voir ici).

Presqu’un an plus tard, le 24 octobre 2023, les pompiers ont décidé d’en sortir. Non pas parce qu’ils estiment avoir obtenu gain de cause, mais parce qu’au contraire, le conflit s’enlise avec la direction du Sdis. Les organisations syndicales souhaitaient, avant de sortir de la grève, mettre un place un protocole qui devait inclure des propositions sur le dialogue social, le respect des textes réglementaires, la co-construction des projets importants de l’établissement… Ils souhaitaient aussi que soit reconnu le mal-être que les organisations syndicales considèrent comme grandissant ces dernières années (lire ici). « Ce projet de protocole ne trouvera pas écho auprès de la gouvernance probablement à cause d’une direction qui ne cherchera pas véritablement à discuter, quoi qu’elle prétende », écrit l’intersyndicale composée du Syndicat Autonome, de Force Ouvrière et d’Avenir Secours dans une lettre envoyée au président du SDIS, Florian Bouquet.

Selon Sébastien Boillot, du syndicat autonome, pompier à la caserne Belfort-Nord, à Valdoie, 70% des agents voulaient sortir du conflit pour relancer le dialogue. « Mais nous en sortons sur une note complètement négative. » Si la grève s’arrête, « c’est pour qu’elle ne soit plus un prétexte à dire que tout va mal à cause d’elle », détaille-t-il. « Il ne faut plus que ce soit une manière de dire que rien n’avance. Alors, on en sort dans l’intérêt des habitants », ajoute Pierre-Arnaud Fillatre pompier à Belfort-Sud, à Danjoutin, délégué syndical Force ouvrière.

Les syndicats l’affirment : cet arrêt ne transcrit pas la volonté de faire le dos rond, mais est une « stratégie », afin de reprendre le dialogue, tout en étant attentif aux prochains débats qui s’annoncent « explosifs ».